Hatte Waffen und Drogen dabei: AirTag überführt Autodieb

Apples AirTag hilft immer wieder bei der Aufklärung kleinerer und größerer Verbrechen, so auch jetzt: Der kleine, unauffällige Tracker wurde Kevonta Brooks zum Verhängnis. Er hatte in Nashville ein Auto gestohlen, doch der darin versteckte AirTag brach ihm das Genick.

Wenn Kevonta Brooks wieder aus dem Knast heraus ist, wird er bei seinen zukünftigen kriminellen Aktivitäten niemals vergessen, nach AirTags im gestohlenen Eigentum seiner Opfer zu suchen. Eines der kleinen Tracking-Geräte von Apple war in dem Wagen versteckt, den er in Nashville gestohlen hatte, wie lokale Medien berichten. Der Besitzer informierte jedoch die örtliche Polizei. Die wurde auch prompt aktiv, eine Hubschrauberbesatzung konnte den 2016 Dodge Charger aufspüren, nachdem er von seinem Dieb vor einem Friseur-Laden abgestellt worden war, den der Dieb aufgesucht hatte.

Die daraufhin in Marsch gesetzten Streifenbeamten nahmen den Mann umgehend fest.

Dieb hatte Drogen und Waffen dabei

Als die Beamten Brooks schließlich in Gewahrsam nahmen, fanden sie erstaunliche Dinge in seinem Besitz. Er hatte neben den Schlüsseln gestohlener Fahrzeuge auch ein Gerät zum Umprogrammieren von elektronischen Funkschlüsseln, eine Schusswaffe und 49 Gramm Marihuana dabei.

Nach seiner Festnahme wartet er nun auf seine Verhandlung und kann zunächst nicht gegen Kaution freikommen. Apples AirTags haben schon häufiger für erstaunliche Wendungen bei kriminellen Übergriffen gesorgt, nicht alle gehen so glimpflich aus, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Wer einen AirTag in seinem Eigentum deponiert hat und dieses wird gestohlen, sollte niemals auf eigene Faust den Täter konfrontieren.

-----

