Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Der Geschichtenbäcker“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 2. September 2023 um 13:27 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Es ist Wochenende, der Sommer hat sich noch einmal eindrucksvoll zurückgemeldet und da möchte man doch die Seele baumeln lassen. Wie wäre es dann mit einem entsprechend unterhaltsamen E-Book, welches über die Leichtigkeit des Seins handelt – wenn man sich traut?

Das E-Book der Woche

Brot backen ist fast wie ein Tanz. Teig wird rhythmisch geknetet, die Drehung der Hände, der Schwung der Hüfte geben ihm Geschmeidigkeit. Fasziniert beobachtet die ehemalige Tänzerin Sofie den italienischen Bäcker Giacomo bei seiner Arbeit. Eigentlich wollte sie den Aushilfsjob in der Dorfbackstube gleich wieder kündigen. Zu sehr hat das Ende ihrer Karriere ihr Leben aus der Bahn geworfen. Wer ist sie, wenn sie nicht tanzt? Wer wird sie lieben, wenn sie nicht mehr auf der Bühne strahlt? Doch überraschend findet Sofie in der kleinen Bäckerei viel mehr als nur eine Beschäftigung: die Weisheit eines einfachen Mannes, das Glück der kleinen Dinge und den Mut zur Veränderung.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book immer nur an dem jeweiligen Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen.

