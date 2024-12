Home Sonstiges Gute Vorsätze für 2025: Deutsche wollen weniger Zeit am Handy verbringen, ihr auch?

Gute Vorsätze sind schnell gefasst und noch schneller vergessen, aber interessant ist es dennoch, was sich Menschen regelmäßig für das neue Jahr vornehmen. In diesem Jahr steht bei vielen ein wenig digitale Abstinenz auf der Liste der guten Vorsätze. Habt ihr auch schon einmal darüber nachgedacht?

Weihnachten ist vorbei und das neue Jahr steht vor der Tür. Viele nutzen diesen Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, was 2025 besser laufen könnte. Eine aktuelle Forsa-Umfrage zeigt, welche Vorsätze die Deutschen am häufigsten fassen. Besonders im Trend: Weniger Zeit am Handy verbringen.

Laut einer repräsentativen Umfrage der DAK-Gesundheit haben sich 40 Prozent der Deutschen zu Beginn des Jahres gute Vorsätze vorgenommen. Einer der am schnellsten wachsenden Trends ist der Wunsch, weniger Zeit an digitalen Geräten zu verbringen. 34 Prozent der Befragten mit Vorsätzen gaben an, weniger online sein zu wollen – vor zehn Jahren lag dieser Wert bei nur 15 Prozent. Besonders unter den 14- bis 29-Jährigen ist dieses Ziel beliebt: Hier nimmt sich sogar jeder Zweite (52 Prozent) vor, weniger am Handy zu hängen.

Klassiker unter den Vorsätzen: Weniger Stress, mehr Familie und Bewegung

Trotz neuer Trends bleibt der Wunsch, Stress zu vermeiden oder abzubauen, der Spitzenreiter unter den guten Vorsätzen: 68 Prozent der Befragten nannten dieses Ziel – ein Rekordwert in den letzten 14 Jahren. Auf Platz zwei folgt der Wunsch, mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen (64 Prozent). Dicht dahinter rangiert der Vorsatz, mehr Sport zu treiben (61 Prozent). Auch gesündere Ernährung (56 Prozent) und mehr Zeit für sich selbst (54 Prozent) gehören zu den Top-Vorsätzen.

Wie ist es bei euch, habt ihr euch auch vorgenommen, eure digitalen Endgeräte im Jahr 2025 häufiger in der Tasche zu lassen? Verratet uns eure Vorsätze gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

