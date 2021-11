Home Gerüchte Gurman: Apples MR-Brille kommt 2022 mit Top-Features zu Top-Preisen

Apple könnte seine erste Mixed-Reality-Brille kommendes Jahr vorstellen. Das Gadget wird allerdings wohl ein teures Vergnügen, hier liegt Apple preislich jedoch nicht so weit entfernt von den mutmaßlichen Preisen der kommenden Meta-Brillen.

Apples erstes MR-Headset könnte bereits kommendes Jahr vorgestellt werden, das schreibt aktuell der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines Newsletters. Allerdings steht diese Aussage ein wenig in Widerspruch zu anderen Einschätzungen aus der Lieferkette, wonach es bei der Produktion der Brille zu Problemen gekommen sei und sich der Launch daher bis ins übernächste Jahr ziehen könnte, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Gurman unterstreicht indes wieder den hohen Preis: Er hatte schon früher betont, dass Apples Brille nicht billig sein wird, es steht nach wie vor ein Preis von 3.000 Dollar im Raum.

Was bekommt der Kunde dafür?

Hoch entwickelte Sensoren und leistungsfähige Chips sowie brillante Displays werden zur Ausstattung der Apple-Brille gehören, 3.000 Pixel pro Zoll seien vorstellbar, so Gurman. Sowohl AR-, wie auch VR-Erlebnisse können geboten werden, wobei VR-Anwendungen wohl die Top-Priorität des Gadgets sein werden. Ein iPhone oder Mac in der Nähe werden aber wohl dennoch für die Nutzung der Brille benötigt.

Jahre später dann werde Apple auch noch ein reines AR-Headset, die leichte Brille für unterwegs, vorstellen, so Gurman weiter.

Auch die Meta-VR-Geräte werden wohl teuer sein, hatte vor kurzem Mark Zuckerberg anklingen lassen. Vor diesem Hintergrund zeigt sich, es wird noch eine Weile dauern, bis sich VR oder AR auf breiter Front durchsetzen.

