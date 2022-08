Home iPhone Günstige Akkutausch-Aktion bei Gravis

Günstige Akkutausch-Aktion bei Gravis

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. August 2022 um 20:13 Uhr // iPhone // // Keine Kommentare

Das einzige Verschleißteil, welches ein iPhone aufweist, ist der Akku. Gerade bei älteren Baureihen ist dieser nicht mehr taufrisch und sorgt zudem dafür, dass die Performance gedrosselt wird. Dies kann man in den Einstellungen zwar abstellen, doch dann hält das iPhone noch kürzer durch. Da passt es sich, dass Gravis eine Aktion zum Akkutatusch aufgelegt hat.

Akkutausch 47% günstiger als bei Apple

Der zertifizierte Apple-Händler Gravis ist auch Reparaturpartner und für den Monat August gibt es hier eine interessante Aktion: Für einen Austausch des Akkus zahlt man hier lediglich 29,00€ statt der üblichen 55,00 Euro. Spitzfindige erkennen bei den Preisen natürlich, dass es sich nicht um die aktuellen Modelle handelt. Das ist korrekt, die Aktion bezieht sich auf nämlich auf folgende Baureihen:

iPhone 6s und 6S Plus

iPhone SE 2016

iPhone 7 und 7 Plus

iPhone 8 und 8 Plus

Wichtige Hinweise

Obwohl das Angebot für den ganzen August gilt, macht Gravis darauf aufmerksam, dass das Angebot nur solange gilt, wie es Ersatzteile gibt. Ersatzteile ist dabei ein gutes Stichwort, denn hier dürfte es sich nämlich um einen Nachbau-Akku handeln. Zumindest war dies bei den vorherigen Aktionen der Fall. Leider lässt sich dies nicht eindeutig sagen, hier müsst ihr also vor Reparatur-Abgabe konkret nachfragen. Andererseits handelt es sich hier um ältere Modelle, von denen nur noch das iPhone 8 und 8 Plus in den Genuss von iOS 16 kommen werden. Wer das iPhone also in der Familie weitergeben möchte, kann hier für eine schmale Mark den Akku austauschen lassen.

