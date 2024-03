Home Daybreak Apple Google-KI fürs iPhone? | hat Apple Gravis kaputt gemacht? | neue iPads nächste Woche? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Google und Datenschutz, das geht für viele nicht wirklich gut zusammen. Apple dagegen hat für sich praktisch schon den Lexikoneintrag zum Begriff Datenschutz gesichert, die Eintragung als geschützte Wortmarke dürfte nicht mehr lange hin sein. Und doch soll Googles KI auf Apples iPhone laufen. – das geht für viele auch nur schlecht zusammen. Google-Anleger indes freut’s, die Aktie sprang gestern munter nach oben.

Willkommen zur Übersicht des Tages.

Apple hat bei KI Großes vor, doch man erscheint spät zur Party. Microsoft mit OpenAI und Google sind drauf und dran, allen die Show zu stehlen, inzwischen sind auch einige andere Gäste erschienen, Apple indes – wie gesagt – kommt spät. Und doch will der iPhone-Konzern jetzt unbedingt mitfeiern, bevor der große Kater kommt. Dafür ist man wohl auch bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen: Soll die KI von Google das Herzstück der neuen KI von Apple werden? Zumindest laufen Verhandlungen, wie gestern bekannt wurde. Ob es am Ende tatsächlich so kommt… wer weiß.

Hat Apple Gravis kaputt gemacht?

Nun, kaputt ist der Einzelhändler Gravis leider schon, der Teil der Frage ist leicht zu beantworten. Woran liegt’s aber, das der Apple-Fachhändler nun bald für immer die Pforten schließt? Weil Apple die gesamte Vertriebsspanne für sich beansprucht und auch und nach alle anderen Händler aus dem Geschäft drängt, die die eigenen Produkte verkaufen, sagen Gravis-Gründer und auch die Noch-Eigentümer bei Freenet. Tatsächlich, Apple wird immer wieder als wenig freundlicher Geschäftspartner beschrieben.

Kommen nächste Woche neue iPads?

Lange dauern wird es wohl nicht mehr, bis Apple neue iPads vorstellt. Ganz vorne weg dürfte das neue iPad Pro starten, ein neues iPad Air steht wohl auch in den Startlöchern, nächste Woche nun soll es so weit sein, wie zuletzt spekuliert wurde. Ob auch noch ein neues iPad mini kommt und was mit dem Einsteiger-iPad wird, das bleibt zunächst noch eine der ungeklärten Fragen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das E-Rezept läuft einfach nicht. Es ist zwar inzwischen offiziell eingeführt, die Infrastruktur macht Apothekern allerdings brutale Kopfschmerzen, sie melden sich zum Thema zu Wort.

Apple bastelt ein neues Riesen-Sprachmodell.

Es könnte einmal im iPhone Fotos und Aufsätze Zusammenstöpseln, noch ist es indes nur Gegenstand eines Forschungspapiers, ein neues, großes Sprachmodell von Apple, das besonders leistungsfähig sein soll. Ob es noch schnell genug fertig wird, damit Apple auf Googles Gemini im iPhone verzichten kann, ist fraglich.

Die AirPods 4 könnten ein spannendes Ding werden.

Die AirPods Pro sind dieses Jahr wohl nicht dran mit Updates, dafür die AirPods in der Standardversion. Die aktuell noch verkauften AirPods 2 und 3 sollen auslaufen und durch die AirPods 4 ersetzt werden. Die kommen angeblich im Herbst und klingen ziemlich spannend.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

-----

