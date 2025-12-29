Das ist bei Prime Video im Januar 2026 zu sehen

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende und wir verraten noch das Programm, mit dem Prime Video im Januar 2026 überzeugen will.
Das kommt zu Prime Video im Januar 2026
Den Start des Jahres möchte Prime Video mit mehreren Showformaten angehen. Das absolute Highlight dürfte aber die zweite Staffel von „Nightmanager“ sein, auf die Fans fast zehn Jahre warten mussten.
Die neuen Serien
Ab dem 01. Januar
- Ghosts | Staffel 4
Ab dem 02. Januar
- Fading Gigolo: The Sex Guru | Staffel 2
Ab dem 03. Januar
- Caillou | Staffel 2–5
Ab dem 5. Januar
- Frühlingsgefühle | Staffel 1
Ab dem 09. Januar
- Bis ans Limit und darüber hinaus | Staffel 1
Ab dem 11. Januar
- The Night Manager | Staffel 2
Ab dem 19. Januar
- Judy Justice | Staffel 4
Ab dem 21. Januar
- Steal | Staffel 1
Ab dem 23. Januar
- Downhill Skiers – Im Rausch der Tiefe | Staffel 1
Ab dem 24. Januar
- Benjamin Blümchen | Staffel 1–8
- Bibi Blocksberg | Staffel 1–8
- Bibi & Tina | Staffel 1–9
Ab dem 30. Januar
- Vaka | Original | Staffel 1
Live-Sport
- 20. Januar 2026: 7. Spieltag: Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund
Die neuen Filme
Ab dem 01. Januar
- Greenland
- Visions
Ab dem 02. Januar
- Follow My Voice
- Der Tiger
Ab dem 06. Januar
- The Occupant
Ab dem 07. Januar
- Operation: Raqqa
Ab dem 08. Januar
- Fack Ju Göhte
- Fack Ju Göhte 2
- Fack Ju Göhte 3
Ab dem 10. Januar
- Guns Up
Ab dem 11. Januar
- Under Fire
Ab dem 12. Januar
- Maxxxine
Ab dem 13. Januar
- F*** Marry Kill
Ab 15. Januar
- Tod auf dem Nil (2022)
Ab dem 17. Januar
- Er ist wieder da
Ab dem 18. Januar
- William Tell
Ab dem 19. Januar
- Ich – Einfach unverbesserlich 4
- Hounds of War
- Vorbereitung auf das nächste Leben
Ab dem 23. Januar
- Überflieger – Das Geheimnis des großen Juwels
Ab dem 24. Januar
- Shot Caller
Ab dem 26. Januar
- Daddio | Exclusive
- Identity
Ab dem 28. Januar
- The Wrecking Crew
Die neuen Shows
Ab dem 07. Januar
- Beast Games | Staffel 2
Ab dem 16. Januar
- Yes Or No Games | Staffel 1