29. Dezember 2025

Patrick Bergmann

Das ist bei Prime Video im Januar 2026 zu sehen

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende und wir verraten noch das Programm, mit dem Prime Video im Januar 2026 überzeugen will. 

Das kommt zu Prime Video im Januar 2026

Den Start des Jahres möchte Prime Video mit mehreren Showformaten angehen. Das absolute Highlight dürfte aber die zweite Staffel von „Nightmanager“ sein, auf die Fans fast zehn Jahre warten mussten.

Die neuen Serien

Ab dem 01. Januar

  • Ghosts | Staffel 4

Ab dem 02. Januar

  • Fading Gigolo: The Sex Guru | Staffel 2

Ab dem 03. Januar

  • Caillou | Staffel 2–5

Ab dem 5. Januar

  • Frühlingsgefühle | Staffel 1

Ab dem 09. Januar

  • Bis ans Limit und darüber hinaus | Staffel 1

Ab dem 11. Januar

  • The Night Manager | Staffel 2

Ab dem 19. Januar

  • Judy Justice | Staffel 4

Ab dem 21. Januar

  • Steal | Staffel 1

Ab dem 23. Januar

  • Downhill Skiers – Im Rausch der Tiefe | Staffel 1

Ab dem 24. Januar

  • Benjamin Blümchen | Staffel 1–8
  • Bibi Blocksberg | Staffel 1–8
  • Bibi & Tina | Staffel 1–9

Ab dem 30. Januar

  • Vaka | Original | Staffel 1

Live-Sport

  • 20. Januar 2026: 7. Spieltag: Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund

Die neuen Filme

Ab dem 01. Januar

  • Greenland
  • Visions 

Ab dem 02. Januar

  • Follow My Voice
  • Der Tiger 

Ab dem 06. Januar

  • The Occupant

Ab dem 07. Januar

  • Operation: Raqqa 

Ab dem 08. Januar

  • Fack Ju Göhte
  • Fack Ju Göhte 2
  • Fack Ju Göhte 3

Ab dem 10. Januar

  • Guns Up 

Ab dem 11. Januar

  • Under Fire 

Ab dem 12. Januar

  • Maxxxine 

Ab dem 13. Januar

  • F*** Marry Kill

Ab 15. Januar

  • Tod auf dem Nil (2022)

Ab dem 17. Januar

  • Er ist wieder da

Ab dem 18. Januar

  • William Tell

Ab dem 19. Januar

  • Ich – Einfach unverbesserlich 4 
  • Hounds of War 
  • Vorbereitung auf das nächste Leben 

Ab dem 23. Januar

  • Überflieger – Das Geheimnis des großen Juwels

Ab dem 24. Januar

  • Shot Caller

Ab dem 26. Januar

  • Daddio | Exclusive
  • Identity

Ab dem 28. Januar

  • The Wrecking Crew 

Die neuen Shows

Ab dem 07. Januar

  • Beast Games | Staffel 2

Ab dem 16. Januar

  • Yes Or No Games | Staffel 1

