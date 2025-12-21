Gewinnspiel zum 4. Advent: Synology DS725+ mit zwei 8 TB SATA HDD

ANZEIGE

Wer seine Dateien und Medien endlich zentral an einem Ort speichern und gleichzeitig seine Produktivität auf das nächste Level heben möchte, sollte über einen eigenen Netzwerkspeicher nachdenken. Mit den verschiedenen Modellen von Synology ist man genau richtig beraten. Zum 4. Advent verlosen wir eine Synology DS725+ in Kombination mit zwei 8-TB-großen SATA HDDs.

Wer kennt es nicht: Man durchwühlt eine Schublade im Büro und findet eine uralte Festplatte. Darauf sind alte Fotos und Videos, die man in grauer Vorzeit aufgrund eines vollen Computer-Speichers auf die Disk verschoben hatte. Wäre es nicht schön, alle neuen und alten Medien wieder an einem gemeinsamen Ort zu haben? Kein Problem mit einem Network-Attached-Storage (NAS). Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen ans Netzwerk angeschlossenen Speicher, auf den man lokal und unterwegs von fast allen Geräten aus zugreifen kann.

Doch das reine Speichern und Verwalten von Dateien ist längst nicht alles, was ein NAS kann. Etwa eine DiskStation von Synology erinnert schon mehr an eine Mischung aus multifunktionalem Terminal und Computer: Es gibt einen eigenen App-Store, Optionen zum Verbinden mit Cloud-Anbietern und vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten. Also ein perfekter Kandidat für den Apfelpage Adventskalender 2025. Synology verlost eine DS725+ zusammen mit zwei 3,5″ SATA HDDs (je 8 TB Speicher). Mehr über Synology erfahrt ihr HIER.

Wer ist Synology?

Synology ist ein international tätiger Hersteller von Netzwerkspeicherlösungen, vor allem bekannt für seine NAS-Systeme (Network-Attached-Storage). Die DiskStation-Serie („DS“) ist dabei hauptsächlich für Privatpersonen, Selbstständige und kleinere Unternehmen geeignet, die ihre Daten zentral speichern, verwalten und sichern möchten. Die Geräte dienen als persönlicher Cloud-Speicher, Backup-Lösung und zentrale Daten- sowie Produktivitätsplattform im eigenen Netzwerk.

Ein besonderes Merkmal der DS-Serie ist das Betriebssystem DiskStation Manager (DSM). Es bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche und ermöglicht die einfache Einrichtung und Verwaltung auch ohne tiefgehende IT-Kenntnisse. Nutzer können damit Dateien teilen, automatische Datensicherungen erstellen und Zugriffe klar steuern. Zusätzlich unterstützt DSM zahlreiche Anwendungen, zum Beispiel für Datensynchronisation, Medienverwaltung, Überwachungskameras oder E-Mail-Server.

Synology legt großen Wert auf Datensicherheit und Zuverlässigkeit. Die NAS-Systeme unterstützen moderne Verschlüsselung, Benutzerrechte und verschiedene Backup-Strategien. Durch regelmäßige Software-Updates verbessert der Hersteller Funktionen und Sicherheit kontinuierlich. Insgesamt steht Synology für flexible, skalierbare und benutzerfreundliche Speicherlösungen, die sich an unterschiedliche Anforderungen anpassen lassen.

Synology DS725+: Unsere Testerfahrungen

Wir haben die Synology DS725+ selbst im Einsatz und können bereits einige Alltagserfahrungen mit euch teilen. Der vollständige Testbericht folgt in Kürze.

Die DS725+ ist für anspruchsvollere Nutzer geeignet, die aber kein vollumfassendes Server-Rack betreiben möchten oder können. Haushalte mit mehreren Geräten oder kleinere Teams sowie Unternehmen sind die typischen Anwender. Die zwei Laufwerkseinschübe mögen zunächst wenig erscheinen, sind aber bewusst gewählt: Ambitionierte Nutzer können die DiskStation nämlich mit einem Erweiterungs-Kit um fünf Festplatten ergänzen, womit man schon sieben Disks mit insgesamt 140 TB Rohspeicher nutzen kann. Wem stattdessen die 2-Bay-Variante genügt, bekommt viel Leistung in einem kompakten Gehäuse. Für noch mehr Performance könnt ihr statt den Hard-Drives auch SATA-SSDs einsetzen. Zudem lässt sich über die M.2-Steckplätze auch NVMe-Cache nachrüsten. Für die Datenübertragung gibt es zwei Ethernet-Anschlüsse, von denen zumindest einer 2,5 GbE unterstützt.

Doch die Hardware ist nicht der alleinige Grund, warum die DS725+ so überzeugend wirkt. Ein weiterer entscheidender Faktor ist das Betriebssystem DSM, was für DiskStation Manager steht. DSM, aktuell in der Version 7.3 verfügbar, ist kein technisches Verwaltungsmenü, sondern fühlt sich wie ein vollständiger Computer im Browser an. Fenster lassen sich parallel öffnen, Anwendungen laufen nebeneinander, Benachrichtigungen informieren über Systemzustände oder abgeschlossene Aufgaben. Diese Oberfläche ist nicht nur übersichtlich, sondern verändert den Umgang mit Daten grundlegend. Die zentrale App für die Datenverwaltung – auch für unterwegs auf iPhone und Co. – ist Synology Drive. Diese Anwendung macht den NAS zur eigentlichen Cloud, wodurch sich Dateien zwischen mehreren Geräten synchronisieren, verschieben, verändern und gezielt freigeben lassen. Im Alltag entsteht ein konsistenter Workflow mit nachvollziehbarem Datenstand und -bestand.

Mit etwas Glück 1x Synology DS725+ mit zwei SATA-HDDs gewinnen

Teilnahme am Gewinnspiel:

Um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, schreibt in der Apfelpage-App oder direkt über die Website einen Kommentar unter diesen Artikel. Wir verlosen eine Synology DS725+ mit zwei SATA HDDs (je 8 TB) unter allen (gültigen) Kommentierenden. Den Gewinner kontaktieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse. Sollten wir keine Antwort erhalten, losen wir einen neuen Gewinner aus.

Wichtig: Aufgrund vieler Teilnahmen kann es einige Zeit dauern, bis wir euren Kommentar freigegeben haben. Mehrere Kommentare des gleichen Nutzers führen zum Ausschluss von diesem Gewinnspiel.

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen : 1x Synology DS725+ mit zwei Synology HAT5310 SATA HDD (je 8 TB Speicher)

: 1x Synology DS725+ mit zwei Synology HAT5310 SATA HDD (je 8 TB Speicher) So nehmt ihr teil : Schreibt in der App oder auf der Website einen Kommentar unter diesen Artikel. Mehrfaches Kommentieren führt zum Ausschluss.

: Schreibt in der App oder auf der Website einen Kommentar unter diesen Artikel. Mehrfaches Kommentieren führt zum Ausschluss. Bis wann geht’s: Alle Teilnehmer, die VOR dem 04. Januar 2026 (12:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Danke an Synology, die uns die Gewinnspiel-Produkte zur Verfügung stellen. Nur so können wir weiterhin attraktive Verlosungen für euch machen!