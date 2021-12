Home Apple Gewinnspiel zum 4. Advent: Feuerwear Rolltop-Tasche „Ed“

Gewinnspiel zum 4. Advent: Feuerwear Rolltop-Tasche „Ed“

Es geht strikt auf Heiligabend zu und so langsam sollte man sich mit dem Besorgen der Weihnachtsgeschenke sputen. Damit ihr euch mit all den Einkaufstaschen aber nicht wie ein bepackter Esel durch die Fußgängerzone quälen müsst, statten wir euch mit einer vielseitigen Umhängetasche zum Transport eurer Geschenke aus: Heute haben zwei glückliche Gewinner/innen die Chance auf eine Rolltop-Tasche „Ed“ von Feuerwear. Vielen Dank an Feuerwear für die Unterstützung!

Einen schönen 4. Advent!

Feuerwear – Upcycling von Feuerwehrschlauch

In der heutigen Konsum- und Wegwerfgesellschaft ist es unabdingbar, sich Gedanken über die Nachhaltigkeit von Produkten und Geräten zu machen. Eine Möglichkeit ist das Recycling von alten, bereits benutzten Produkten oder einzelnen Materialien. Genau diesem Prinzip hat sich auch Feuerwear verschrieben. Der deutsche Hersteller setzt auf die Wiederverwertung benutzter Feuerwehrschläuche, die von den Wachen aus verschiedenen Gründen aussortiert wurden. Zusammen mit anderen Hilfsstoffen, zum Beispiel alten Anschnallgurten, entstehen aus den ehemaligen Flammenbekämpfern etwa Handyhüllen, Gürtel oder Rucksäcke. Die Produkte enthalten dabei keine tierischen Bestandteile, weshalb Feuerwear mit dem „PETA-Approved Vegan“-Award ausgezeichnet wurde.

Mit dem reinen Re-use-Gedanken gibt sich Feuerwear allerdings nicht zufrieden. Die Produkte sollen ebenfalls sehr langlebig sein, wofür sie zum einen äußerst robust gefertigt werden und zum anderen mit einem lebenslangen Reparaturservice zum günstigen Fixpreis daherkommen. Eine dreijährige Garantie gewährt euch Feuerwear obendrein. So bleiben euch die Federmäppchen, Geldbeutel oder Handtaschen jahrelang treu.

Die Wertschöpfungskette hat Feuerwear so weit wie möglich klimaneutral ausgelegt. Das betrifft sogar jene Bereiche, deren Emissionsausstöße unumgänglich oder von einem produzierenden Gewerbe nicht zu verhindern sind: Denn Feuerwear setzt sich mit unterschiedlichen Klimaprojekten für einen Ausgleich der zum Beispiel beim Versand freigesetzten CO2-Belastung ein.

Gestatten: Ed, die Rolltop-Tasche aus Feuerwehrschlauch

Durch bereits vergangene Gewinnspiele durften wir schon einige Rucksäcke und andere Gadgets in den Händen halten. Und tatsächlich fällt bei allen Feuerwear-Produkten sofort die stabile und qualitative Verarbeitung auf. Den Materialien kann man so einiges abverlangen, ohne von Rissen oder nachgebenden Nähten heimgesucht zu werden. Vor allem der Feuerwehrschlauch ist fast unkaputtbar, immerhin musste er im Einsatz sämtlichen Elementen trotzen.

Apropos: Seine Geschichte und Verwendungszwecke machen jeden Feuerwehrschlauch und somit jedes Feuerwear-Produkt zu einem absoluten Unikat. Vor allem bei Taschen und Rucksäcken finden sich auffällige Prägungen und markante Einsatzspuren, die sie zu einem unverwechselbaren Einzelstück aufwerten. Die Rolltop-Tasche Ed ist hierfür ein gutes Beispiel.

Die Umhängetasche Ed trumpft vor allem in Sachen Flexibilität und Vielseitigkeit auf. Als stylischer Alltagsbegleiter bietet sie ein großes Hauptfach und ein separates Laptop-Fach, das Notebooks bis 13″ beherbergen kann. Zwei zusätzliche Reißverschlussfächer auf der Vorderseite bewahren den Schlüsselbund, das Smartphone und kleineren Krimskrams sicher auf.

Mit dem Rolltop-Verschluss lässt sich die Größe zwischen einer Höhe von 27 und 41 cm variieren. Dadurch verändert sich die mögliche Zuladung von 12 auf stattliche 16,5 Liter. Ein stabiler Metallhaken sorgt für eine dreistufige Verstellmöglichkeit der Umhängetasche.

Rolltop-Tasche Ed überzeugt mit trendigem Design und ganz viel gebrauchtem Feuerwehrschlauch auf Vorder- und Rückseite. Durch den bequemen Tragegurt, aus recyceltem Auto-Sicherheitsgurt, kann Ed lässig über der Schulter oder cross-Body getragen werden.

Gewinnspiel

Ihr könnt ganz einfach am Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr auf unserer Website oder in der App unter diesem Beitrag einen Kommentar schreibt. Unter allen Kommentierenden verlosen wir an zwei Gewinner/innen je einen Gutschein für die Rolltop-Tasche „Ed“. Ihr dürft euch das Lieblingsmodell also selbst aussuchen. Die Teilnahme ist genau eine Woche möglich, also bis zum 26. Dezember. Wir schreiben die per Zufallsgenerator ausgewählten Gewinner/innen über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse an – schaut also regelmäßig im Postfach nach!

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen: 2x Gutschein für die Feuerwear Rolltop-Tasche Ed in eurer Wunschfarbe So nehmt ihr teil: Schreibt unter diesem Beitrag einen Kommentar auf der Website oder in der App und ihr seid dabei Bis wann geht’s: Alle Teilnehmer/innen, die VOR dem 26. Dezember 2021 (20:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Wir bedanken uns nochmals herzlich bei Feuerwear für die Unterstützung und wünschen euch allen viel Glück! :)

-----

