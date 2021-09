Home Apps Gewinnspiel: Parallels Desktop 17 für Mac – Jetzt mit Unterstützung für macOS Monterey und Windows 11

Gewinnspiel: Parallels Desktop 17 für Mac – Jetzt mit Unterstützung für macOS Monterey und Windows 11

Eine bekanntermaßen nützliche Software für Mac-User ist Parallels Desktop, mit der man virtuelle Maschinen auf den Apple-Computern nutzen kann. Die meisten werden hierbei auf Windows zurückgreifen. Bereits im letzten Monat ist mit Version 17 eine neue Version des Programms erschienen, die wir nun verlosen möchten. Zunächst stellen wir euch jedoch die neuen Funktionen von Parallels Desktop vor.

Windows 11 als virtuelle Maschine

Wie von den Versionen der letzten Jahren bekannt, ist eine aktualisierte Parallels-Version speziell für die neuen macOS-Versionen vorbereitet. Das ist auch bei macOS 12 Monterey der Fall, welches sich seit Juli 2021 in der Beta-Phase befindet und bald zum Download bereitstehen wird. Besonders ist bei Version 17, dass auch eine virtuelle Maschine mit dem am 05. Oktober erwartete Windows 11 erstellt werden kann. Auch interessant bei Parallels: Man kann auch eine virtuelle Partition von macOS laufen lassen, was seitens Apple soweit auch lizensiert ist.

Mehr Leistung und verbessertes Gaming-Erlebnis

Parallels stellt bei dieser Version stark die gesteigerte Performance in den Fokus. So ließe sich die Arbeit in Windows-Anwendungen der virtuellen Maschine bis zu 38 Prozent schneller fortsetzen. Zudem solle der Virtualisierer eine bis zu 25 Prozent schnellere 2D-Grafikverarbeitung bieten, DirectX 11 sei sogar bis zu 28 Prozent schneller. Ein neuer Display-Treiber sorge für ein verbessertes Gaming-Erlebnis unter Windows. Damit werde auch eine flüssigere Reaktionsfähigkeit der Windows-Benutzeroberfläche und eine synchronisierte Videowiedergabe erreicht.

Einen noch größeren Performance-Schub erfahren wohl Macs mit M1-Chip: Hier würde Windows 10 von nun bis zu 33 Prozent schneller starten. Ebenso soll eine bis zu 20 Prozent schnellere Festplattenleistung vorgewiesen werden.

Nützliche Mini-Programme mit Parallels Toolbox

In diesem Gewinnspiel verlosen wir nicht nur die Virtualisierungssoftware Parallels Desktop 17, sondern auch Parallels Toolbox. Dahinter verbirgt sich ein Sammelsurium aus nützlichen, kleinen Programmen, die den Workflow auf macOS und Windows erleichtern. Hat man für die Fensterverwaltung, das Archivieren von Dateien, das Ändern von Bildgrößen oder das Auslesen von QR-Codes bisher separate Apps benötigt, versammelt die Toolbox alles in einem.

-> Alle weiteren nützlichen Anwendungen von Parallels Toolbox

Gewinnspiel

Unter allen Kommentierenden verlosen wir eine Vollversionen von Parallels Desktop 17 für Mac (1-Jahreslizenz). Von Parallels Toolbox 5.0 werden insgesamt drei Versionen verlost (1-Jahreslizenz). Schreibt also einfach einen Kommentar und schon habt ihr die Chance, eine der vier Lizenzen zu gewinnen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 03. Oktober 2021. Danach schreiben wir euch über eure bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse an – also regelmäßig ins Postfach schauen!

Wir bedanken uns bei Parallels und wünschen euch allen viel Glück! :)

