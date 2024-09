Geräte frieren ein: HomePod-Software 18.1 Beta 2 zurückgezogen

Apple hat die HomePod-Software 18.1 in der zweiten Beta zurückgezogen. Diese Beta hatte einige HomePods unbrauchbar gemacht, derzeit wird der Vorgang untersucht. Ein ähnliches Problem verursachte zuletzt das iPadOS 18-Update auf einigen iPads, da allerdings nicht in der Beta-Version.

Apple hat die Beta der HomePod-Software 18.1 in der zweiten Fassung einstweilen wieder zurückgezogen. Diese hatte bei verschiedenen Nutzern dazu geführt, dass sich der HomePod nicht mehr einschalten und nutzen ließ. Einige Anwender konnten den HomePod mini den Berichten nach wohl mithilfe des Apple-Konfigurators an einem Mac wiederherstellen.

audioOS (HomePod software) 18.1 beta 2 has been pulled, it's back to 18.1b1 now.

Apple verteilt diese Beta nicht mehr länger und geht dem Problem nach. Zuvor war eine ähnliche Problematik mit dem iPadOS 18-Update aufgetaucht, hier allerdings mit der vermeintlich stabilen Version. Einige iPad Pro-Geräte mit M4-Chip wurden durch das Update unbenutzbar und Apple war bei der Fehlerbehebung bislang wenig hilfreich.

The latest HomePodOS 18.1 beta (22J5552d) bricked one of my HomePod minis 😪

Currently plugged into the Mac trying to restore 💻

— 👽 (@Earth2075) September 23, 2024