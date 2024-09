Home Hardware Beats Studio Pro: Neue Sonderfarbe „AirPods-Weiß“ auf Aamazon verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. September 2024 um 20:15 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Der iPhone-Konzern hatte auf der vergangenen Keynote nicht nur die Apple Watch Series 10 und das iPhone 16 vorgestellt, es gab auch neue AirPods-Modelle. Wobei das Update für die AirPods Max eher lächerlich ist, es gab neue Farben und statt Lightning USB-C. Doch über seine Tochter Beats bietet Apple leistungsstarke Over-Ear-Kopfhörer zu einem deutlich günstigeren Preis an. Nun ist eine weitere Sonderfarbe verfügbar.

Beats Studio Pro in „AirPods-Weiß“

Beats lanciert immer mal wieder Sondereditionen der aktuellen Kopfhörer, so auch für die Beats Studio Pro. Unter anderem gibt es eine exklusive Zusammenarbeit mit Kim Kardashian. Wer es jedoch schlicht mag, wird nun auf Amazon fündig. Hier bietet Beats die Studio Pro in einem „AirPods-Weiß“ an.

Ansonsten bleibt es bei den gewohnten technischen Daten, die wie hier noch einmal in einer knackigen Übersicht haben:

40 Stunden Akkulaufzeit

ANC

Transparenzmodus

3D-Sound mit Head-Tracking

Über USB-C gibt es einen Digital-Analog-Wandler, darüber stehen 3 Klangprofile zur Auswahl

Derzeit reduziert

Die UVP der Beats Studio Pro liegt bei 399,99 Euro, der Straßenverkaufspreis liegt deutlich darunter. Das gilt übrigens auch für dieses Sondermodell, welches für knapp 299 Euro den Besitzer wechselt. Wichtig zu wissen, dieses Modell wird exklusiv via Amazon vertrieben.

