Gemini-Integration? iOS 26.1 Beta 3 bereitet Einbindung von weiterer KI vor

Um über mangelnde Siri-Fähigkeiten hinwegzutäuschen hat Apple mit iOS 18.2 eine umfassende ChatGPT-Integration in seine iPhone-Software eingebaut. Darüber, dass diese Partnerschaft nicht auf Dauer exklusiv bleiben wird, gibt es schon länger. Nun trifft Apple entsprechende Vorbereitungen.

Im Code von der gestern veröffentlichten iOS 26.1 Entwickler-Beta 3 gibt es dahingehend eine spannende Änderung. Statt wie bisher Anfragen ausschließlich an ChatGPT zu adressieren, verweist die neue Beta an „einen Drittanbieter“.

Neue Partner mit iOS 26.1?

Konkret wird aus dem Text „report a concern related to ChatGPT“ die allgemeinere Aussage „report a concern to a Third Party“. Das ist dem Analysten Aaron Perris von MacRumors aufgefallen, der ein entsprechendes Bild auf X postet.

Mit der Veröffentlichung von iOS 26.1 oder iOS 26.2 könnte Apple eine Integration von Google Gemini oder weiteren verkünden. Berichte darüber gibt es seit geraumer Zeit.