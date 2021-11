Home Betriebssystem Gegen unbrauchbaren Mac: Apple verteilt jetzt bereinigtes monterey-Update

Apple hat ein bereinigtes Update von macOS Monterey zur Verfügung gestellt, das bei der Installation auf Intel-Macs keinen Totalausfall mehr provozieren kann. Diesen konnten Nutzer erleben, deren Mac einen T2-Sicherheitschip besitzt. Wer das Problem allerdings schon hat, muss dennoch selbst tätig werden oder Apple kontaktieren.

Apple hat auf ein Problem reagiert, das in Zusammenhang mit macOS Monterey auf einigen Macs aufgetreten war. Die betroffenen Geräte konnten nach der Installation nicht mehr genutzt werden und zeigten lediglich noch einen schwarzen Bildschirm, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Wer von diesem Problem betroffen ist, muss entweder Apple kontaktieren oder in einer umständlichen Prozedur selbst versuchen, den Fehler zu beheben. Hierzu ist allerdings ein weiterer Mac mit identischer Firmware und ein wenig Geduld erforderlich.

Apple behebt das Problem im Update

Ausgelöst worden war dieser für Betroffene überaus unangenehme Bug von bridgeOS, so nennt Apple das eingebettete Mini-Betriebssystem auf dem T1- und T2-Chip. Von der Problematik betroffen waren indes nur Macs mit T2-Chip, es sind dies alle Modelle, die ab 2018 eingeführt worden sind.

Statement from Apple on macOS issues. Full text in alt description: pic.twitter.com/zmSIjoUT48 — Rene Ritchie (@reneritchie) November 5, 2021

Der T2-Chip verwaltet die gespeicherten Fingerabdrücke, sorgt für die Hardwareverschlüsselung und reguliert weitere Funktionen in Abhängigkeit vom spezifischen Mac-Modell. bridgeOS, die Firmware des T2-Chip, liegt jetzt in einer bereinigten Version vor, die in das Update auf Monterey implementiert wurde, die ab jetzt verteilt wird. Es sollten also keine Nutzer von dem Problem betroffen werden, wen es jetzt allerdings schon erwischt hat, hilft das nicht. Laut Apple sollen aber nur sehr wenige Nutzer dieses Problem bekommen haben.

