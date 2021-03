Home Apps Gegen unbedachte Worte: Twitter arbeitet an neuem Feature

Twitter arbeitet offenbar an einem Feature, das es Nutzern ermöglicht, einen Tweet in letzter Sekunde noch zurücknehmen zu können. Eine solche Funktion würde vielleicht einigen Accounts mit einer großen Zahl an Followern diverse peinliche Momente ersparen.

Wer wünschte sich nicht manchmal die Möglichkeit, sich ein gesagtes Wort wieder in den Mund stopfen zu können – Twitter arbeitet offenbar an einer Möglichkeit für Nutzer, eben dies zu tun.

Zwar können aktuell bereits einmal getwitterte Posts gelöscht werden, doch könnte Twitter eine zusätzliche Funktion bringen, die dem Nutzer ein stärkeres Bewusstsein für gesagte Dinge verleihen könnte.

Kommt ein neues Rücknahme-Feature für Tweets?

Entdeckt worden war die neue Funktion von Jane Wong, aktuell wird von Twitter offenbar in einzelnen Fällen die Einführung geprüft.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Google bietet etwas ähnliches für seinen E-Mail-Dienst Gmail, dort können Nutzer nach dem Senden einer Nachricht auf Wunsch noch einen kurzen Moment in sich gehen, in dem sie die Nachricht zurückholen können.

Eine andere Möglichkeit bleibt dagegen den Twitter-Nutzern wohl auch weiterhin versperrt und diese wäre vielleicht wichtiger, als das nun geplante Feature: Nach wie vor sieht es nicht so aus, als erhielte Twitter in absehbarer Zeit die Möglichkeit, gesendete Tweets nachträglich zu bearbeiten.

