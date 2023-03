Home Featured Gefährliches China: Bundesregierung plant Huawei-Verbot in Mobilfunknetzen

In deutschen Mobilfunknetzen soll weniger chinesische Technik genutzt werden. Die Bundesregierung will Ausrüstung von Huawei und auch ZTE aus den drei deutschen Netzen zurückdrängen, das derzeit im schleppenden Aufbau befindliche vierte Netz war von Anfang an ohne chinesische Komponenten konzipiert. Für Kunden könnte die neue Politik höhere Preise bedeuten.

Es wäre ein einschneidender Schritt für den deutschen Mobilfunk: In den deutschen Netzen soll in Zukunft weniger Technik chinesischer Ausrüster stecken, damit gemeint sind vor allem Huawei, aber auch ZTE. Deren Komponenten sind besonders günstig und gelten dabei als zuverlässig, doch über beiden Firmen hängt der Verdacht der Spionage und politischer Einflussnahme. Chinesische Sicherheitsgesetze verpflichten die Unternehmen in der Volksrepublik zur Kooperation mit staatlichen Stellen, dagegen können die Unternehmen nicht vorgehen, dennoch behaupten Huawei und ZTE immer, frei von staatlichem Einfluss zu sein. Direkte Spionage wurde beiden Firmen bislang nicht nachgewiesen, doch das Unwohlsein ist groß und unter anderem die USA drängen immer wieder darauf, chinesische Technik zu verbannen.

Verbaute Technik könnte entfernt werden

Wie nun das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfuhr, sollen die deutschen Netze in Zukunft deutlich weniger chinesische Komponenten enthalten. Diese müssen vor allem aus den Kernnetzen verschwinden, die zur kritischen Infrastruktur gehören. Dabei müssen eventuell auch bereits in Nutzung befindliche Geräte zurückgebaut werden, zitiert die Zeitung Informationen von Spitzenbeamten aus dem Bundesinnenministerium.

Der Schritt dürfte in China auf Unmut stoßen, wo aktuell der Volkskongress läuft, eine Show-Veranstaltung, in deren Rahmen die chinesische Staats- und Parteipolitik vorgestellt und symbolisch abgenickt wird.

Doch auch für Kunden in Deutschland kann der Schritt Auswirkungen haben: Rund 60% der Technik in deutschen Mobilfunknetzen stammt aus China. Sollten Telekom, Vodafone und Telefonica zum Rückbau gezwungen werden und nicht mehr bei Huawei und ZTE einkaufen dürfen, werden sie im Reflex fraglos mit neuen Preisrunden für die Endkunden reagieren.

