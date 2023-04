Home Apple Für den Umweltschutz: Apple verdoppelt Investitionen

Vor zwei Jahren hat Apple ein Projekt mit dem Ziel ins Leben gerufen, Wälder aufzuforsten. Jetzt hat das Unternehmen mitgeteilt, seine Investitionen in seinen Fund zu verdoppeln.

Der Restore Fund wurde 2021 von Apple ins Leben gerufen, um bei Aufforstungsprojekten zu unterstützen. Das große Ziel sei es, Kohlenstoffdioxid mithilfe von Bäumen aus der Atmosphäre zu filtern. So weit, so gewöhnlich. Der Fund mit einem Volumen von 200 Millionen US-Dollar soll dabei helfen, jährlich die Emissionen von rund 200.000 Autos zu filtern. Jetzt hat Apple das Volumen des Funds verdoppelt. Die Aktion soll dabei helfen, Klimaneutralität zu erreichen.

Klimaschutz: Apple hat einen sehr guten Ruf

Apple ist ein Meister des Marketing. Auf nahezu jeder Keynote – sei es zum neuen iPhone oder den Macs – wird eine Folie gezeigt, die deutlich machen soll, wie bemüht Apple in puncto Klimaschutz agiert. Laut Unternehmensangaben ist Apple bereits jetzt klimaneutral. Bis zum Jahr 2030 hat man es sich zum Ziel gemacht, auch die Zulieferer und somit die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens klimaneutral zu machen oder zumindest die ausgestoßenen Schadstoffe zu kompensieren. 250 Produktionspartner Apples haben sich angeblich dazu bereit erklärt, bei ihren Fertigungsprozessen bis 2030 auf erneuerbare Energien zu setzen.

Apple hilft dem Regenwald in Südamerika

Die vermutlich am meisten gebeutelte Region der Erde in Bezug auf Rodung und Abholzung ist wohl der südamerikanische Regenwald. Aus diesem Grund gehen die ersten Investitionen des Funds, an dem auch Goldman Sachs und Conservation International beteiligt sind, nach Südamerika. Dort sollen 150.000 Hektar nachhaltig zertifizierter und bewirtschafteter Wald wiederhergestellt werden. Zudem sollen 100.000 Hektar geschützt werden. Dazu zählen bestehende Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete in Brasilien und Paraguay.

