Frohe Weihnachten! Das sind die Trends bei digitalen Weihnachtsgrüßen

Heute ist Heiligabend und zu diesem Anlass verschicken Menschen, die nicht bei ihren Familien und Freunden sein können, digitale Weihnachtsgrüße. Videoanrufe via FaceTime und Co stehen dabei ganz oben auf der Liste, KI kommt in Deutschland zu diesem Anlass noch nicht wirklich gut an.

Das zeigt eine Umfrage von Bitkom. Statt wie früher per Post kommen die meisten Weihnachtsgrüße heute auf digitalem Weg. Mehr als die Hälfte nutzt dafür Videoanrufe, zwei Drittel teilt seine Gedanken per Messenger oder Social Media. Generierte Grüße, Videos oder Gedichte/Lieder spielen mit rund 3 Prozent keine Rolle.

Jugend digital, Senioren setzen auf analoge Post

Befragt wurden 1.004 Deutsche ab 16 Jahren in einer repräsentativen Umfrage. 62 Prozent der Befragten schicken digitale Weihnachtsgrüße anstelle von Postkarten und Briefen. Bei Menschen ab 65 Jahren sieht es anders aus: Nur 37 Prozent nutzen Messenger oder soziale Netzwerke zum Teilen ihrer Weihnachtsgrüße.

„Textnachrichten oder Videocalls können gerade zur Weihnachtszeit Distanzen zu den Liebsten überbrücken und sie am Fest teilhaben lassen, auch wenn sie gerade nicht vor Ort sein können“, gibt Dr. Sebastian Klöß, Experte für Consumer Technology beim Bitkom, an.

Die Apfelpage-Redaktion wünscht euch frohe Weihnachten und besinnliche Festtage. Vielen Dank für eure Treue!

