Home Deals Heiligabend im 2024er-Countdown: Heute „Dune: Part Two“ f. 4,99 Euro kaufen

Heiligabend im 2024er-Countdown: Heute „Dune: Part Two“ f. 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. Dezember 2024 um 16:26 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

An erster Stelle wünschen wir unseren Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest mit euren Liebsten. Es sind nicht die Geschenke, die zählen, es sind die Menschen. 2024 war für uns alle ein ziemlich ambivalentes Jahr. Es gab aber auch ein paar Highlights und ein solches findet sich in der heutigen Auswahl wieder.

Tag 24 im 2024er-Countdown

m Ende des ersten Teils ist der Planet Arrakis Schauplatz eines brutalen Anschlags – die Folge einer Intrige zwischen dem Imperator des Universums Shaddam IV (Christopher Walken) und dem Volk der Harkonnen. Der Angriff richtete sich spezifisch gegen das Haus Atreides, das nach Arrakis gekommen war, um das dort in der Luft liegende Spice zu ernten und darüber hinaus friedlich zu herrschen. Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung starb das Familienoberhaupt (Oscar Isaac), sein Sohn Paul Atreides (Timothée Chalamet) und seine Mutter Jessica (Rebecca Ferguson) konnten fliehen und fanden Unterschlupf bei den Fremen, den Einheimischen von Arrakis. Während sich Paul in ihre Kultur eingliedern und das Überleben in der Wüste lernen will, halten die Fremen ihn für den prophezeiten Lisan al Gaib, einen Messias, der die Fremen ins Paradies führen soll. Nur die junge Kriegerin Chani (Zendaya) zweifelt an dem antiken Glauben und sieht in Paul einen aufrichtigen Verbündeten, in den sie sich schon bald verliebt. Das Spice verstärkt Pauls seherische Fähigkeiten jedoch immer mehr und in seinen Visionen zeichnet sich ein bevorstehender Krieg mit den Harkonnen und dem Imperator ab. An Paul und den Fremen hängt das Schicksal des Universums.

„DUNE: PART TWO – Trailer #3 Deutsch German (2024)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung, hier müsst Ihr also aufpassen. Was sagt Ihr zur heutigen Auswahl?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.