FRITZ!OS 7.28: Auch für die FRITZ!Box 7590 AX verfügbar

Vor etwas mehr als einer Woche hat der Berliner Hersteller AVM seine aktuellste Version von FRITZ!OS für die FRITZ!Box 7590 bereitgestellt, Apfelpage berichtete. Nun steht das Update für das neue Topmodell, die FRITZ!Box 7590 AX, bereit.

FRITZ!OS 7.28 die FRITZ!Box 7590 AX

Die FRITZ!Box 7590 AX ist das aktuellste Modell von AVM und das derzeitige Top-Modell. Optisch nicht von der FRITZ!Box 7590 zu unterscheiden, hat der Berliner Hersteller an der Technik gefeilt. Als wichtigste Neuerung sei hier die Unterstützung von Wi-Fix 6 genannt, außerdem hat man noch am Design der Antennen gefeilt. Käufer können nun das aktuelle FRITZ!OS in Version 7.28 installieren. Das ist neu:

System:

Verbesserung: Stabilität angehoben

Telefonie:

Änderung: Notwendige Anpassung an veränderte Anforderungen zur Authentifizierung bei Google (Google-Telefonbuch und -Kalender)

Verbesserung: Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher erhöht

Verbesserung: Optimierte Behandlung von Rufumleitungen bei SIP-Trunks, die eine Rufumleitung in der Rufphase unterstützen

WLAN:

Verbesserung: Stabilität angehoben

USB:

Behoben: Mit macOS Big Sur Version 11.3 konnte keine Netzlaufwerkverbindung (SMB) aufgebaut werden

Wie installiert Ihr das Update?

Das Update wird über die Oberfläche der FRITZ!.Box installiert. Dazu gebt Ihr einfach fritz.box in die Adresszeile des Browsers ein und meldet Euch dann mit dem Gerätepasswort an. Anschließend navigiert Ihr zum Reiter „System“und dort zum Menüpunkt „Update“. Hier tippt Ihr dann einfach auf den Button „Neues FRITZ!OS suchen“. Da die FRITZ!Box 7590 AX anschließend neu gestartet wirds, solltet Ihr die Installation des Updates in den Abend verschieben.

