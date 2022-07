Home Hardware FREE BYRD: beyerdynamics erster tws In-Ear ist nun verfügbar

Über Jahrzehnte genoss beyerdynamic, der Hersteller von Kopfhörern, Mikrofonen und kleinen Lautsprechern, einen hervorragenden Ruf: Doch dem Boom der Bluetooth-Kopfhörer hatte man wenig entgegenzusetzen. Fast identisch sah es bei tws In-Ears aus, doch nun ist der FREE BYRD endlich verfügbar.

Der FREE BYRD

„Was lange währt, wird endlich gut“: Dieses Sprichwort funktionierte schon beim Amiron wireless und beim Aventho wireless und soll auch beim FREE BYRD greifen. Dafür hat beyerdynamic den neuen In-Ear von Grund auf neu entwickelt, wie man in der Pressemitteilung betont. Wir konzentrieren uns hier auf die Highlights. Für den bestmöglichen Sound setzt man auf 10-mm-Treiber, die in Kombination mit der MIY App von beyerdynamic das Beste aus den FREE BYRD herausholen sollen. Die Klangpersonalisierung hebt dank „MOSAYC – Attention to Detail with Mimi Sound Personalization“ den Klang des beyerdynamic Free BYRDs auf das nächste Level.

Dafür wird die Verbindung zum Smartphone mit Bluetooth 5.2 aufgebaut, womit auch aptX Adaptive und AAC unterstützt werden. Neben der angesprochenen Klangpersonalisierung ist der optimale Sitz entscheidend und hier schöpfen die Schwaben aus dem Vollen. Satte 5 paar Silikon-Tips sind enthalten, dazu kommen drei Paar Aufsätze mit Memory Foam – ideal für den Sport. Außerdem ermöglicht Bluetooth 5.2 einen Low Latency Mode, der besonders gut für das Gaming geeignet sein soll.

ANC und herausragende Akkulaufzeit

Selbstverständlich ist auch ANC dabei, dafür setzt der FREE BYRD auf zwei Mikrofone pro Ohrstück. Die lassen sich auch beim Telefonieren nutzen. Besonders beeindruckend ist jedoch die Akkulaufzeit. Die beträgt satte 11 Stunden, zehnminütiges Fastcharging in Ladecase soll weitere 70 Minuten Spielzeit ermöglichen. Das Case selbst lässt sich mit USB-C oder drahtlos via Qi-Charging aufladen.

Preise und Verfügbarkeit

Der FREE BYRD lässt sich bereits seit letzter Woche bei beyerdynamic und Amazon bestellen. Angesichts des Datenblatts und der Akkulaufzeit sind die aufgerufenen 229,00 Euro für den FREE BYRD absolut fair und angemessen:

