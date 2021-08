Home Apple Pitaka mit neuer magnetischer Hülle für iPad Pro: MagEZ Case 2

Wer auf der Suche nach einer dünnen und robusten Hülle für das iPhone ist, wird zwangsläufig über den Namen Pitaka gestolpert sein. Seit geraumer Zeit bietet der Hersteller auch Zubehör für die Apple Watch und das iPad an. Für Letzteres gibt es nun eine neue, magnetische Hülle.

Pitaka MagEZ Case 2 für das iPad Pro 2021

Für das aktuelle iPad Pro 2021 mit M1 gibt es ab sofort eine neue und extrem dünne Hülle aus Aramidfaser. Dies hört auf den Namen MagEZ Case und haftet dank 12 Magneten magnetisch am iPad. Die Hülle soll dabei so dünn sein, dass man laut Pitaka das Magic Keyboard weiterhin benutzen kann. Die Hülle soll dabei die ideale Ergänzung zum neuen Standfuß.

Das iPad soll dann magnetisch am Standfuß haften und erinnert so etwas an MagSafe. Dieser wird aber separat verkauft und im Lieferumfang befindet sich hier eine selbstklebende Metallplatte, mit deren Hilfe auch andere iPad-Modelle mit der Halteplatte verwendet werden können.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue MagEZ Case 2 ist aktuell nur für das iPad Pro 2021 mit M1 in den beiden Größen 11″ und 12,9″ erhältlich. Der Hersteller verspricht, das MagEZ Cas23 für die beiden Vorgänger im Laufe des Jahres anbieten zu können. Preislich spielt man mit knapp 75,00 € im oberen Regal, der Standfuß ist mit rund 95,00 € noch ein gutes Stück teurer. Zur Einführung gibt es allerdings für eine begrenzte Zeit einen Aktionsrabatt von 8 Prozent.

→ Aktionscode: IPAD2021

