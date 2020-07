Fotos, Kontakte, Mail, Backup: iCloud klemmte am Abend

Am heutigen Abend kam es offenbar in größerem Ausmaß zu -störungen in Apples iCloud. Verschiedene Dienste wie iCloud Drive und die Synchronisierung von Fotos waren nur teilweise verfügbar. Stand jetzt sind alle Probleme wieder behoben, das kann sich bei einigen Nutzern aber auch anders darstellen.

Apple hat am heutigen Abend offenbar einige Probleme mit seinen Diensten in der iCloud gehabt. Das Unternehmen meldet auf seiner Seite für den Status der iCloud-Dienste eine ganze Reihe von Problemen.

Diese beziehen sich unter anderem auf iCloud Drive, die Dateiablage von Apple und auch die Synchronisierung von Fotos über die iCloud. Weiterhin gab es offenbar Probleme mit den Kontakten in der iCloud und der Synchronisation des Kalenders.

Apple Mail litt offenbar auch unter den Problemen. Ebenso kam es offenbar zu Problemen beim Backup über die iCloud und bei der Nutzung von synchronisierten Lesezeichen in der iCloud.

Die Problembehebung ist offenbar abgeschlossen

Wie immer bei solchen Problemen, ist nicht klar, wie lange diese Störungen anhalten. Apple meldet auf seiner Seite zum Systemstatus, dass alle Probleme inzwischen behoben sind. Es ist auch nicht klar, wie viele Nutzer von den Problemen betroffen waren. Gut möglich, dass die iCloud-Dienste bei einigen Anwendern auch jetzt noch nicht ganz zuverlässig funktionieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!