Fortune 2021: Apple „angesehenste Firma“ der Welt – Wo sind die Deutschen?

1500 Unternehmen hat Fortune in seiner neusten Liste der „angesehensten Unternehmen der Welt“ zusammengetragen. Und Apple führt sie zum 14. Mal in Folge an. Wo sind Apples Mitbewerber und die deutschen Unternehmen wie BMW, BOSCH und Daimler? Werfen wir einen Blick drauf!

Wie kommt die Liste zustande?

Befragt wurden über 4.000 Geschäftsführer, Analysten, Manager und Industrie-Experten. Sie sollten vor allen Dingen ihre eigenen Märkte bewerten und Unternehmen in eine Reihenfolge bringen. Wer es im Durchschnitt in die obere Hälfte seiner Branche geschafft hat, wird aufgenommen.

Bewertet werden unter anderem die Fähigkeit, TOP-Talente anzuziehen, die soziale Verantwortung der Firma, die Qualität des Managements und selbstredend die Qualität der Produkte.

TOP 10

Hier die TOP-10 der Fortune Liste:

Apple

Amazon

Microsoft

Walt Disney

Starbucks

Berkshire Hathaway

Alphabet

JPMorgan Chase

Netflix

Costco Wholsale

Die ersten 30 Unternehmen stammen alle aus den USA. Apple hat damit einmal mehr Konkurrenten wie Microsoft, Amazon und Google überholt. Samsung ist mit Platz 49 auch nicht gerade ganz oben. LG findet sich auf dem 196. Platz wieder.

Wie aussagekräftig ist die Liste?

Es bleibt eine Umfrage unter Leuten, zu denen wir keine näheren Informationen haben. So gesehen ist die Liste mehr unterhaltsam als für Headhunter geeignet.

Nichtsdestotrotz ist es ein Gradmesser in den unterschiedlichen Nischen und Branchen.

Wo sind die deutschen Firmen?

Die ersten Deutschen Unternehmen sind BMW auf der 35, Adidas auf der 54 und BASF sowie Bayer auf der 85 und 86. Abgeschlagen scheinen Volkswagen auf 313, Siemens auf 268 und die Lufthansa Gruppe auf 203. Mit Nestle schaffte es eine Schweizer Firma in die TOP 50. Alle gelisteten Firmen aus Deutschland könnt ihr per einfacher Länderauswahl einsehen.

Übrigens: Auch die Voestalpine schaffte es in die Liste, auf die 312. Damit ist immerhin eine Firma aus Österreich vertreten.

Ihr wollt die ganze Liste ansehen? Hier entlang zu Fortune!

