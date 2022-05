Home Apple Formel 1 fast gratis streamen: So geht‘s mit CyberGhost VPN – heute 83% günstiger

28. Mai 2022

Die Vorteile beim Surfen mit VPN? Ihr kennt sie! Ihr kauft günstiger ein, werdet nicht getrackt und könnt sogar auf ausländische Inhalte zugreifen. Doch wusstet ihr schon: Auch Formel-1-Fans kommen auf ihre Kosten! Denn per VPN umgeht ihr Geoblocking und schaut die kostenfreien HD-Sender aus Österreich und der Schweiz. CyberGhost VPN gibt es zum Rennen in Monaco am heutigen Wochenende satte 83 % günstiger!

Formel 1 „gratis“ schauen

Wer gerne Formel 1 schaut und in Deutschland sitzt, kann per aktiviertem VPN mit CyberGhost VPN deren speziell dafür optimierte Streaming-Server auswählen und ganz entspannt ServusTV oder ORF aus Österreich empfangen. Ebenso Schweizer Sender sind streambar. Ganz ohne Kosten. Damit umgeht ihr nicht nur das Pay-TV für dieses und alle kommenden Formel-1-Rennen, sondern schützt euch umfassend im Internet, fairer shoppen und sicherer gamen:

Ist CyberGhost VPN zu empfehlen?

Viele von euch werden CyberGhost VPN schon kennen oder ohnehin bereits nutzen. Es ist der bekannteste Dienst von allen, über die wir regelmäßig berichten. Seit mehr als 15 Jahren schützt CyberGhost VPN Nutzer in Deutschland im Internet. Mittlerweile sind es über 38 Millionen Kunden weltweit. Damit existiert CyberGhost VPN wohl länger als viele der Mitbewerber zusammengerechnet. Und das zahlt sich aus. Denn der Anbieter hat seit Jahren Gewinne reinvestiert und so zum Beispiel einige Features aufgebaut, die kein anderer liefern kann: Die über 7.900 Server weltweit zum Beispiel sind in der Preisklasse einmalig. Ebenso die vollkommen faire 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und natürlich profitiert CyberGhost VPN vom seriösen Image mit seinen Wurzeln aus Deutschland. Gerade für Nutzer im DACH-Raum ist ja die Herkunft aus Europa sowie eine machbare Firma sehr wichtig. CyberGhost VPN zählt zu den transparentesten und seriösesten am Markt.

Darum ist CyberGhost VPN die bessere Wahl

Einige exklusive Funktionen machen CyberGhost VPN für viele Deutsche seit Jahren zum „go-to-vpn“. Zum Funktionsumfang für alle CyberGhost VPN-Abonnenten zählen folgende Features:

Weltweit mehr als 7.900 VPN-Server in 91 Ländern und 113 Standorten

in 91 Ländern und 113 Standorten OpenVPN, IKEv2, WireGuard®-Protokoll

Gleichzeitig auf 7 Geräten nutzen

nutzen 256-bit-AES-Verschlüsselung

Strenge No-Logs-Politik

Apps für alle gängigen Betriebssysteme und Gerätekategorien

Unlimitierte Bandbreite und Datenvolumen

und Datenvolumen Schützt den verwendeten DNS-Server oder die IP-Adresse vor Leaks

Live-Kunden-Support rund um die Uhr

rund um die Uhr Automatischer Kill-Switch

Größtmögliche VPN-Performance

VPN-Performance Uneingeschränkte 45-Tage-Geld-zurück-Garantie

Was bringt ein VPN wirklich?

Wie wir eben schon erwähnt haben, ist das Internet voll von unseriösen VPN-Anbietern, die das Blaue vom Himmel versprechen. Damit ihr entscheiden könnt, ob ein solcher Service das Richtige für euch ist, stellen wir euch im Folgenden vor, was ein solches Virtual-Private-Network wirklich bringt:

Austauschen der IP-Adresse : Ihr erhaltet eine neue IP mit generischem Standort. Nicht einmal der Internet-Provider weiß mehr, wonach ihr surft.

: Ihr erhaltet eine neue IP mit generischem Standort. Nicht einmal der Internet-Provider weiß mehr, wonach ihr surft. Blockieren von Tracking : Datenbroker können eure Surf-Daten nicht mehr ohne weiteres in Verbindung mit euch bringen.

: Datenbroker können eure Surf-Daten nicht mehr ohne weiteres in Verbindung mit euch bringen. Unterdrücken von Werbung und Malware beim Surfen

beim Surfen Umgehen von Geoblocking : Dank manuell wählbarer Standorte könnt ihr auf Inhalte zugreifen, die es exklusiv im Ausland gibt.

: Dank manuell wählbarer Standorte könnt ihr auf Inhalte zugreifen, die es exklusiv im Ausland gibt. Sicheres Gaming : Ein aktiver VPN-Dienst kann euch vor DDoS-Attacken bewahren.

: Ein aktiver VPN-Dienst kann euch vor DDoS-Attacken bewahren. Auslands-Streaming in UltraHD: Um in Deutschland nicht verfügbare Sport- und Entertainment-Angebote zu nutzen, hat CyberGhost VPN dedizierte Server auf jene ausländischen Streaming-Portale optimiert.

Qualität bei Apple: CyberGhost VPN zertifiziert für App Store

Sehr wichtig bei der Wahl des richtigen VPNs für Apple Nutzer ist die Zertifizierung und Zulassung für den App Store auf iOS, iPadOS und macOS. CyberGhost VPN ist von Apple geprüft und zugelassen in allen offziellen App Stores. Das hat man viele unbekannten VPN-Anbietern voraus, die Apples strenge Sicherheits- und Privatsphäreauflagen nicht erfüllen. Zum Beispiel setzt Apple voraus, dass Anbieter keiner Logs speichern.

Eine Mehrfachnutzung ist übrigens bei CyberGhost VPN kein Thema: Eine Lizenz erlaubt sieben registrierte Geräte. Dabei gibt es eigene Apps für beinahe sämtliche gängigen Betriebssysteme, von macOS, Linux und Windows über iOS und Android bis hin zu tvOS und AndroidTV. Auch Router und Browser lassen sich mit CyberGhost VPN ausstatten.

Formel 1 gratis streamen mit VPN: So geht‘s

Es lohnt sich vor allem im VPN-Bereich, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und den Anbieter kritisch unter die Lupe zu nehmen. Neben der großen Funktionspalette kann CyberGhost VPN mit 15 Jahren Erfahrung, geprüften Apps und klaren Datenschutzrichtlinien punkten. Und dennoch zahlt ihr für den europäischen Anbieter keine große Summe.

Aktuell gibt es nämlich den 3-Jahres-Plan mit einem satten Rabatt von 83 Prozent. Damit kostet euch die uneingeschränkte Nutzung des Service lediglich 1,99 Euro je Monat. Als Geschenk erhaltet ihr zusätzlich drei kostenfreie Monate. Wem CyberGhost VPN nicht zusagt, kann innerhalb der ersten 45 Tage problemlos kündigen. Ihr habt also absolut nichts zu verlieren.

