Flugtaxi statt Apple Car: Drei weitere Spitzenkräfte verlassen Project Titan

Apple muss weitere Abgänge in seinem Auto-Projekt hinnehmen. Drei hochrangige Ingenieure haben das Unternehmen verlassen und sich neuen Herausforderungen in der Luftfahrbranche gesucht. Allgemein bleibt die Fluktuation des Personals beim Project Titan hoch.

Apple verliert weitere Fachkräfte seiner Autoentwicklung. Insgesamt drei weitere Ingenieure haben das Unternehmen zuletzt verlassen, das berichtete die Agentur Bloomberg. Unter ihnen ist Eric Rogers, er wechselt in die Luftfahrtbranche und arbeitet zukünftig für Joby Aviation, ein Startup, das Flugtaxis entwickeln möchte. Bei Apple war er für die Arbeit an der Entwicklung des RADAR-Systems eines Apple Car verantwortlich, das Auto von Apple soll dem Vernehmen nach autonom fahren und ohne Lenkrad auskommen, Apfelpage.de berichtete.

Auch Alex Clarabut hat Apple verlassen und wechselt ebenfalls zu dem Flugtaxi-Startup. Clarabut arbeitete bei Apple an der Entwicklung der Batterien.

Große Herausforderungen für das Project Titan

Auch Stephen Spiteri verlässt das Project Titan, um an fliegenden Taxis zu arbeiten. Apple hatte über die Jahre immer Probleme, hoch qualifizierte Spitzenkräfte im Project Titan zu halten. Sie zu gewinnen, gelang immer wieder, doch offenbar ist die Arbeit am Auto von Apple eine unglückliche Mischung aus immens komplexen Tätigkeiten und einer gewissen Strukturlosigkeit der Entwicklungsplanung. Erst kürzlich verlor Apple einen wichtigen Entwicklungsstrategen an VW, Apfelpage.de berichtete.

Noch immer ist nicht absehbar, wann eine Produktion anlaufen könnte. Apple hat nach wie vor keinen Partner, der die Massenfertigung übernehmen möchte, viele Branchengrößen haben dankend Ein Marktstart bereits 2025, wie zuletzt gemutmaßt, erscheint vor diesem Hintergrund sehr ehrgeizig.

