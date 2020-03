Flash oder Fail? „Amazing Stories“ von Steven Spielberg jetzt bei Apple TV+

Apple TV+ kann jetzt mit der ersten Steven Spielberg-Produktion aufwarten. „Amazing Stories“ ist heute auf dem Streamingdienst gestartet und erntet gemischte Reaktionen. Wie findet ihr sie?

Es war die erste echte Kino-Prominenz, die im Rahmen von Apple TV+ ins Rampenlicht trat. Die Beteiligung von Steven Spielberg an einer der Produktionen der neuen Apple-Originals wurde bereits bekannt, lange bevor weitere Details zum Streamingangebot von Apple an die Öffentlichkeit drangen, Apfelpage.de berichtete damals. Im Vorfeld des Starts kam es zu einigen Verwicklungen, als der Produktion ihr Drehbuchautor verloren ging, ihm sagten Apples Knebelverträge nicht so recht zu. Ab heute nun ist seine Arbeit bei Apple TV+ zu sehen. Er hat eine Neuauflage von „Amazing Stories“ für Apple produziert, einer Science-Fiction-Reihe aus den 80ern. Mit ihm zusammen arbeiteten unter anderem Edward Kitsis und Adam Horowitz an der Produktion.

Unglaubliche Geschichten bei Apple

Die Serie, die auf Deutsch groteskerweise mit „Unglaubliche Geschichten“ betitelt wird, erzählt eben genau das: Ein wenig abgedrehte Geschichten über Erlebnisse, die „ganz gewöhnlichen Menschen“ widerfahren. In der ersten Folge verschlägt es den Protagonisten durch ein Zeitportal ins Jahr 1919.

Die ersten Kritiken zu „Unglaubliche Geschichten“ sind durchwachsen, viele hätten sich von einer Spielberg-Produktion offenbar mehr erwartet. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass bis jetzt den meisten Apple TV+-Neustarts wenig Glück bei den Kritikern beschieden war. Ob an ein Apple-Original einfach besonders krasse Erwartungen gestellt werden oder die Produktionen tatsächlich so lasch und farblos sind, wie viele sagen, liegt natürlich im Auge des Betrachters.

Was sagt ihr zum neuesten Apple TV+-Zugang?

