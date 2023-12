Home Betriebssystem Firmwareupdate für AirPods 3 verfügbar

Apple hat ein neues Firmware-Update für die AirPods der dritten Generation vorgestellt. Die neue Firmware kommt mit der Versionsnummer 6A317, eine Weiterentwicklung der im September eingeführten Firmware 6A300.

Die Firmware-Updates für die AirPods von Apple enthalten keine Details zu neuen Funktionen, daher ist unklar, was in der Software enthalten sein könnte. Apple bietet auch keine Anweisungen zum Aktualisieren der AirPods-Software an, aber die Firmware wird im Allgemeinen drahtlos installiert, während die AirPods mit einem iOS-Gerät verbunden sind.

Firmware-Update: So updatet ihr eure AirPods

Legt dazu die ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌ in das Gehäuse und schließt sie an eine Stromquelle an. Ein längerer Druck der Koppel-Taste auf dem Case sollte das Update dann anstoßen. Es kann wie immer einige Zeit dauern, bis das Update für alle zu Verfügung steht.

Um zu checken, welche Version eure AirPods haben, geht ihr folgendermaßen vor:

Verbindet die ‌‌‌‌‌‌‌AirPods Pro‌‌‌‌‌‌‌ mit einem iPhone oder iPad

Öffnet die Einstellungen-App

Tippe auf Allgemein

Tippe auf „Info“

Tippe auf ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌

Hier ist die aktuelle „Firmware-Version“ zu sehen

Wenn wir mehr über die Neuerungen in der Firmware-Version der AirPods erfahren, aktualisieren wir diesen Artikel. Apple hat parallel dazu iOS 17.2.1 und macOS 14.2.1 für aktuelle sowie iOS 16.7.2 und iPadOS 16.7.2 für ältere Geräte zur Verfügung gestellt. Damit sollen nicht weiter beschriebene Bugs gelöst werden.

