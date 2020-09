Filmabend heute? Batman-Filme bei iTunes für nur 3,99€ erhältlich

Der Sommer ist so langsam vorbei, abends wird es wieder deutlich schneller dunkel und auch die Temperaturen laden eher zum gemütlichen Filmabend auf der Couch ein. Gut, dass es da heute bei iTunes wieder ein paar Angebote gibt. Konkret kommen dabei Fans von Superhelden voll auf ihre Kosten, wobei der dieser Superheld über keinerlei übernatürliche Kräfte verfügt.

Reduzierte Batman-Filme bei iTunes

Die Fledermaus hatte es zeitlebens nicht leicht in Hollywood. Obwohl er über keinerlei übernatürlichen Fähigkeiten wie Wonder Woman oder auch Superman verfügt, erwiesen sich Verfilmungen von Batman bis zum Reboot durch Christopher Tolan eher als schwere Kost. Zu düster der Held, zu präsent die Antagonisten und deshalb Konten weder George Clooney noch Val Kilmer der Figur Bruce Wayne wirklich zum Durchbruch verhelfen. Eingefleischten Fans ist das aber vollkommen egal, genauso wie uns. Denn ein reduzierter Film bleibt eben ein reduzierter Film:

Alternativ stehen auch alle vier Teile in einer kompletten Collection zur Verfügung, hierbei spart ihr noch einmal eine Kleinigkeit gegenüber dem Einzelpreis ein.

Wesentlich erfolgreicher an den Kinokassen war dagegen der Reboot durch die Zusammenarbeit von Christian Bale und Hollywood-Visionär Christopher Nolan. Die sogenannte Dark Knight-Trilogie schrieb Geschichte und gehört trotz Avengers nach wie vor zu den erfolgreichsten Comic-Verfilmungen aller Zeiten. Dies liegt nicht zuletzt an der unfassbaren scahuspielerischen Leistung Heath Ledgers in der Rolle des Jokers. Wie dem auch sei, auch diese Filme sind heute auf 3,99€ reduziert:

Der Fairness halber will ich keinesfalls unerwähnt lassen, dass sich auch die Nolan-Filme in einer kompletten Sammlung kaufen lassen, die Dark Knight Trilogie kostet euch im Moment nur 9,99€ inklusive 4k und Dolby Atmos.

Uns würde im Rahmen dessen interessieren, für welchen Superheld eigentlich euer Herz schlägt? Seit ihr mehr Team Marvel oder mehr Team DC?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!