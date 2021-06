Home Deals Filmabend? Beim iTunes Movie Mittwoch heute „Dreamland – Flucht ins Leben“ für 1,99€

Margot Robbie ist nicht nur eine unfassbar schöne Schauspielerin, sie ist richtig gut und konnte zudem mit I, Tonya, Wolf of Wall Street und Suicid Squat in verschiedensten Rollen überzeugen. Am heutigen iTunes Movie Mittwoch brilliert sie im Amerika zur Zeit der großen Depression.

Die Oscar-nominierte Margot Robbie (Once Upon a Time in Hollywood) „ist fantastisch“ (Indiewire) in dieser „schillernden“ (Hollywood Reporter) Liebesgeschichte, die mitten in der Großen Depression in Amerika spielt. Eugene Evans (Finn Cole, „Peaky Blinders“) träumt davon, seine kleine Stadt in Texas zu verlassen, als er die bei ihrer Flucht verwundete Bankräuberin Allison Wells (Robbie) entdeckt, die sich weit näher versteckt, als er sich vorstellen konnte. Hin- und hergerissen zwischen dem Anspruch auf das Kopfgeld für ihre Gefangennahme und seiner wachsenden Faszination für die verführerische Verbrecherin, muss Eugene eine Entscheidung treffen, die das Leben aller, die er je geliebt hat, für immer verändern wird. Travis Fimmel (Warcraft), Kerry Condon (Avengers: Infinity War), Darby Camp (Big Little Lies) und Lola Kirke (American Made) spielen ebenfalls in dieser „wunderschön gedrehten Coming-of-Age-Geschichte“ (Indiewire) mit.

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 € ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

