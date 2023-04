Home Smart Home Eve läutet das Zeitalter von Matter ein

Was haben 2020, 2021 und 2022 gemeinsam? Nein, es ist nicht Corona, sondern der neue Standard Matter. Dieser sollte nämlich in den genannten Jahren erscheinen und wurde jedes Mal verschoben. Wobei der Startschuss immerhin Ende 2022 fiel. Die Umsetzung hingegen läuft ziemlich schleppend an. Ein Hersteller hat nun das neue Zeitalter offiziell eingeläutet.

Eve rollt Matter aus

Das Münchener Unternehmen Eve Systems hat nun in seinemhauseigenen Blog den Start von Matter angekündigt. Im Laufe der Woche beabsichtigt Eve für drei Geräte das entsprechende Firmwareupdate bereitzustellen. Dabei handelt es sich um den aktuellen Eve Motion, den aktuellen Eve Energy und den aktuellen Eve Door & Window. Zeitgleich soll die Eve-App in Version 6.0 erscheinen.

Weitere Geräte sollen dann im Laufe des Jahres mit einem Firmwareupdate versehen werden. Konkrete Informationen wollte Eve jedoch nicht machen. Noch ein Hinweis: Wer jetzt einen Eve Energy, einen Eve Door & Window oder Eve Motion kauft, kann das Firmwareupdate getrost vergessen – diese ist bereits ab Werk vorinstalliert

Matter-fähige Steuerzentrale wird vorausgesetzt

Wer die genannten Produkte von Eve weiterhin nur in HomeKit benutzen will, muss sich um nichts weiter kümmern. Wer jedoch auf Matter setzen will, muss eine Matter-fähige Steuerzentrale im Einsatz haben. Das ist ein aktuelles Apple TV 4k, ein HomePod mini oder der neuen HomePod.

