Es knirscht im Metaverse: Facebook-Mutter entlässt tausende Mitarbeiter

Beim Facebook-Mutterkonzern Meta laufen die Geschäfte schlecht. Einerseits hat man sich mit dem Metaverse wohl übernommen, darüber hinaus leidet der Konzern auch unter der branchenweiten schlechten Stimmung. Nun werden tausende Arbeitskräfte freigesetzt.

Meta wird aktiv im Kampf gegen sinkenden Umsatz und Gewinn: Im dritten Quartal sank der Konzernumsatz um 4% auf 27,71 Milliarden Dollar, die Meta-Aktie ging zeitweise in den freien Fall über. Dieser Trend soll gestoppt werden und zwar bald, daher setzt Mark Zuckerberg jetzt den Rotstift an. Nach übereinstimmenden Medienberichten werden tausende Jobs gestrichen.

So soll Meta rund 11.000 Mitarbeitern die Kündigung schicken, wie heute bekannt wurde.

Das Metaverse ist zu teuer

Rund 13% der Belegschaft muss gehen, so das Unternehmen. Mark Zuckerberg erklärte, er habe zu Beginn der Pandemie den Online-Boom falsch eingeschätzt und nun belasteten auch noch konjunkturelle Schwächen das Geschäft, er übernehme die Verantwortung für die Fehleinschätzung. Zur Wahrheit gehört aber auch – und das sagte Zuckerberg nicht – dass viele Beobachter den eingeschlagenen Kurs in Richtung Metaverse für verfehlt halten.

In dieses Projekt fließen aktuell Milliarden, ohne dass ein baldiger Durchbruch absehbar wäre, im Gegenteil. Das Metaverse ist jüngsten stichprobenartigen Beobachtungen nach derzeit noch ein öder und stiller Ort. Daran vermochte auch die neue MetaQuest Pro-Brille bislang noch nichts zu ändern.

Meta hat, ähnlich wie andere Unternehmen und auch Apple, bis auf weiteres einen Einstellungsstopp verhängt. Allerdings werden zumindest bei Apple in Forschung & Entwicklung nach Maßgabe der verantwortlichen Teamleiter noch immer neue Jobs geschaffen.

