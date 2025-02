Home Sonstiges Erweiterte Suche: Amazon testet neues Shopping-Feature

Der Versand-Riese Amazon testet aktuell eine neue Funktion. Das Unternehmen will seine Suchfunktion ausbauen und auch Ergebnisse anzeigen, welche nicht auf der Plattform selbst vertrieben werden. Damit will Amazon seinen Einfluss erweitern.

Bereits jetzt ist schon vieles über Amazon bestellbar. Produkte, die der Marktplatz nicht anbietet, sollen nun aber trotzdem in der Suche erscheinen. In der Beta gibt es dafür einen seperaten Bereich, in welchem externe Händler angezeigt werden. Amazon gibt an, hier den Vermittler für ein noch besseres Shopping-Erlebnis spielen zu wollen.

Dritte können Prime-Zahlung anbieten

Als zusätzliches Feature sollen Shops, die nicht über Amazon verkaufen, aber in der erweiterten Suche zu finden sind, das „Buy with Prime“-Programm nutzen können. Damit wird Kunden die Zahlung mit dem eigenen Prime-Konto angeboten und erleichtert. Ein nochmaliges Eingeben der Zahlungsmethode wird dadurch beispielsweie überflüssig. Ähnlich wie etwa bei der Kooperation mit Lieferando – Apfelpage berichtete – hat das zudem kostenlosen Versand und andere Prime-Vorteile zur Folge.

Die Funktion wird aktuell in den USA als Beta getestet und zu einem späteren Zeitpunkt weltweit ausgerollt. Ähnlich hat es sich bei Amazons KI-Assistenten Rufus verhalten, der mittlerweile auch bei uns auf häufig gestellte Fragen antworten und Bewertungen zusammen fassen kann.

