Erstes Bugfixing: iOS 18.0.1 ist da und soll Touchscreen- und Nachrichten-Problem beheben

Das erste Update für iOS 18 ist da: Mit iOS 18.0.1 repariert Apple einige Bugs, die vor allem auf den neuen iPhone 16-Modellen aufgetreten waren. Dazu kommen weitere Fehlerbehebungen.

Apple hat das erste Update für das neue iOS 18 veröffentlicht. Mit iOS 18.0.1 geht der iPhone-Konzern an die Fehlerbehebungen, die nach Veröffentlichung einer neuen Hauptversion stets anstehen.

Alle Nutzer, die iOS 18 schon installiert haben, können die Aktualisierung auf iOS 18.0.1 ab sofort laden und installieren.

Diese Fehlerbehebungen bringt iOS 18.0.1

Apple gibt an, verschiedene Bugs mit iOS 18 gelöst zu haben, darunter auch den Touchscreen-Fehler, der dafür gesorgt hat, dass die Eingaben auf iPhone 16-Modellen und auch manchen älteren iPhones teilweise nicht erkannt wurden.

Ein weiterer Bug konnte die Kamera-App einfrieren lassen, wenn Videoaufnahmen in 4K und Makromodus mit der Ultraweitwinkelkamera durchgeführt wurden. Und schließlich soll der Bug in der Nachrichten-App behoben worden sein, der die App in bestimmten Situationen abstürzen ließ.

Auch wurde ein nicht näher beschriebener Fehler in der Speicherverwaltung auf einigen iPhone-Modellen behoben, der zu verminderter Performance führen konnte.

Hilft das Update auf euren Geräten in der versprochenen Weise? Hinterlasst eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

