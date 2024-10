Home Deals Amazon startet die Prime Deal Days 2024 ungewöhnlich früh – eigene Hardware im Fokus

Amazon startet die Prime Deal Days 2024 ungewöhnlich früh – eigene Hardware im Fokus

Verfasst von Patrick Bergmann // 4. Oktober 2024 um 16:31 Uhr // Deals // // 2 Kommentare

Kommende Woche laufen die Prime Deal Days 2024 an, mit denen Amazon die Kauflust anheizen will. Allerdings ist die Konsumstimmung aktuell generell nicht so prickelnd. Wie dem auch sei, bereits jetzt hat der Versandgigant den Rotstift bei der eigenen Hardware angesetzt.

Echos und Fire-TV-Geräte günstiger erhältlich

Siri ist hierzulande auf einem HomePod immer noch eher Beta. Wer also sein Smart Home per Stimme steuern möchte, kann einen Blick auf die Echo-Geräte werfen. Die sind aktuell deutlich reduziert:

Echo Show 10 (3. Generation) | Hochauflösendes Smart Display mit Bewegungsfunktion und Alexa, Anthrazit

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 189,99 EUR



Amazon Fire TV Cube, Streaming-Mediaplayer mit Sprachsteuerung mit Alexa, Wi-Fi 6E, 4K Ultra HD

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 109,99 EUR



* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.