Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt für die Doku „John le Carré: Der Taubentunnel“ Trailer und Starttermin an

Apple TV+ kündigt für die Doku „John le Carré: Der Taubentunnel“ Trailer und Starttermin an

Abseits der bekannten Serien bietet Apple TV+ auch diverse spannende und hochwertige Dokumentationen an. Wer sich für die Wirren und Irrungen des Kalten Krieges interessiert, sollte gegen Ende Oktober auf jeden Fall den Streamingdienst aus Cupertino abonniert haben. Wir klären auf.

Trailer für „John le Carré: Der Taubentunnel“ verfügbar

Dokumentation beruht auf den Büchern und Memoiren von David Cornwell, der fast sechs Dekaden lang als Spion für die britische Regierung tätig war und unter dem oben genannten Pseudonym einige der absoluten Klassiker in diesem Genre geschrieben und veröffentlicht hat. Für die Dokumentation wird nicht nur er, sondern auch diverse Zeitzeugen interviewt, zudem gibt es seltenes Archivmaterial zu sehen. Der nun veröffentlichte Trailer macht definitiv Lust darauf:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der Film wird gleichzeitig in ausgewählten Kinos und auf Apple TV+ erscheinen. Konkret ist der 20. Oktober 2023 als Starttermin festgelegt, wa s nur noch knapp anderthalb Wochen sind – wir freuen uns auf diese Doku.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!