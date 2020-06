Entwickler außerhalb der USA haben Probleme mit der Anmeldung zu Apples Entwicklerprogramm

Aktuell klagen vermehrt Entwickler über Probleme bei der Registrierung für Apples Entwicklerprogramm. Dabei werden Kreditkartenzahlungen abgelehnt, was die Registrierung unmöglich macht. vor allem Kunden außerhalb der USA scheinen von dem Problem betroffen zu sein.

Zuletzt nehmen die Klagen von Entwicklern deutlich zu, die Probleme bei der Registrierung für Apples Entwicklerprogramm bemängeln. Diese Kunden können die Zahlung, die für die Teilnahme an dem Programm zu leisten ist, nicht durchführen, da die Zahlung per Kreditkarte aufgrund eines unbekannten Fehlers nicht abgeschlossen werden kann.

Das Problem ist laut verschiedenen Berichten bereits im letzten Jahr aufgetreten. In Apples Entwicklerforum lässt sich darüber hinaus auch ein weiterer Trend erkennen.

Vor allem Kunden aus dem Ausland sind von dem Problem betroffen

Danach tritt das Problem häufig bei Kunden auf, die erstmalig eine Registrierung beim Entwicklerprogramm vornehmen wollen. Auch scheint es sich so zu verhalten, dass vor allem Kunden von außerhalb der USA von dem Problem betroffen sind. Deren Kreditkarten werden abgelehnt und Apple verweist darauf, in der Angelegenheit die ausgebende Bank zu kontaktieren. Allerdings ist es in allen Fällen so, dass die Karte sonst einwandfrei genutzt werden kann und die Bank keine Zahlungsanforderung von Apple erhalten hat. Besonders oft scheinen Kunden in Russland von dem Problem betroffen zu sein.

Apple hat sich bis jetzt noch nicht zu der Problematik geäußert.

Die Teilnahme an dem Programm ist unter anderem die Voraussetzung für den Zugriff auf die verschiedenen Betas von iOS und den übrigen Systemen.

