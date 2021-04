Home Hardware Enttäuschung: Neue Siri Remote ohne Gyroskop, Beschleunigungssensor und U1-Chip

Die neue Siri Remote wurde zwar grundlegend überarbeitet, um eine bessere Nutzererfahrung am Apple TV zu bieten, enttäuscht in anderer Hinsicht aber doch: Der neuen Siri Remote fehlen verschiedene Sensoren, wodurch sie nicht mehr für Spiele am Apple TV genutzt werden kann. Außerdem besitzt sie keinen U1-Chip.

Die neue Siri Remote für das Apple TV hinterlässt ein zwiespältiges Bild: Apple hat die Remote grundlegend neu gestaltet, das neue Clickpad soll eine bessere Bedienung der TV-Box ermöglichen, da die alte Siri Remote hier oft Kritik einstecken musste.

Allerdings fehlt der neuen Fernbedienung unbegreiflicherweise ein U1-Chip, den auch die neuen AirTags besitzen, schließlich wird nichts so oft verlegt, wie die eigene Fernbedienung. Und noch mehr fehlt der Siri Remote, das sie früher hatte.

Neue Fernbedienung kommt ohne Sensoren

Der neuen Siri Remote fehlt sowohl das Gyroskop, wie auch der Beschleunigungssensor, wie nun einige Beobachter entdeckt haben. Daraus folgt, dass sie sich nicht mehr als einfacher Gamecontroller nutzen lässt.

Das Apple Tv unterstützt ab tvOS 14.5 die neuen Controller der Playstation 5 und der Xbox Series X, sodass sich Apple vielleicht bemüßigt sieht, dem Kunden auf diesem Wege zu verstehen zu geben, doch einen echten Controller für seine Games zu nutzen. Es ist auch möglich, dass man sich mit diesem Schritt darauf vorbereitet, einen eigenen Gamecontroller auf den Markt zu bringen, dieser Plan wurde Apple in der Vergangenheit verschiedentlich nachgesagt.

Immerhin, die alten Siri Remotes können auch weiterhin am Apple TV genutzt werden, auch wenn sie nicht mehr offiziell verkauft werden.

