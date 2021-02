Home Apple Endlich! LBB startet Apple Pay, aber noch Probleme mit Amazon-Kreditkarte [Update]

Endlich! LBB startet Apple Pay, aber noch Probleme mit Amazon-Kreditkarte [Update]

Die LBB hat den Startschuss für Apple Pay gegeben: Angekündigt worden war dieser Schritt bereits im letzten Jahr. Nun können aktuell zumindest schon die eigenen Karten der Landesbank in Apples Wallet eingefügt werden. Die wohl populärste Karte der Bank macht dagegen noch Probleme.

Na endlich! Die Landesbank Berlin hat mitgeteilt, ab sofort bei Apple Pay dabei zu sein. Die Bank hatte die Unterstützung des Zahlungsdienstes bereits im letzten Jahr in Aussicht gestellt, ohne aber ein konkretes Datum zu nennen. Verschiedentlich hatten Änderungen der Vertragsbedingungen einen Start von Apple Pay angedeutet, der dann aber nicht kam. Was dagegen kam, ist die Unterstützung für Google Pay, die seit einiger Zeit vorhanden ist.

Amazon-Kreditkarte funktioniert noch nicht mit Apple Pay

Die LBB hat einige Millionen Kreditkartenkunden in Deutschland. Die Bank gibt auch eigene Karten an Kunden heraus, doch am bekanntesten sind wohl ihre Co-Branding-Karten und unter ihnen vor allem die Amazon-Visakarte. Sie erhielt seitens Amazon vor einiger Zeit auch noch eine größere Auffrischung und zielt jetzt vor allem auf Prime-Kunden. Was leider aktuell noch nicht funktioniert, ist die Einrichtung für Apple Pay. Zwar findet sich die Landesbank Berlin bereits in der Liste der unterstützten Kartenanbieter, die Amazon-Visakarte wird aber als Karte, die nicht unterstützt wird, geführt. Die LBB dürfte hier kurzfristig noch einmal nachjustieren.

Update

Die Infoseite hat die LBB zwischenzeitlich wieder offline genommen, das bestätigt die Annahme, dass es noch technische Feinarbeiten zu erledigen gibt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!