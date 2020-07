Mega-Hack: Elon Musk, Bill Gates und Co. auf Twitter gehackt – großer Krypto-Scam

Tesla CEO Elon Musk wurde auf Twitter gehackt. Seine über 30 Millionen Follower bekamen in den letzten Minuten gleich mehrere Scam-Tweets, die versuchten, Leute zu Bitcoin-Zahlungen zu bewegen. Leider mit Erfolg.

Laut CNBC ist das Ganze eine großangelegte Aktion, die Accounts von Elon Musk, Bill Gates und weiteren bekannten Reichen umfasst.

Was ist passiert?

Vor wenigen Minuten kamen mehrere merkwürdige Tweets des Tesla CEOs Elon Musk online. Soweit so normal eigentlich. Doch drinnen stand, man solle ihm doch bitte auf seine Adresse Bitcoins überweisen, er würde das Ganze verdoppeln und spenden. Er fühle sich in Zeiten von Corona so privilegiert. Soweit so unnormal. Der Tweet wurde anfangs oft genug gemeldet, sodass Twitter ihn gelöscht hatte. Wenig später waren die Angreifer erneut mit einem Tweet zur Stelle, der nun wieder gelöscht wurde.

Ähnlich erging es woh Accounts von Bill Gates und weiteren.

Wir hatten vor dem Löschen einen Screenshot gemacht. Die Hacker hatten den Tweet einstweilen angepinnt.

Angeblich sollen die Angreifer so bereits über 20.000 Dollar in wenigen Minuten überwiesen bekommen haben. Wie viel am Ende dabei rumkommt, ist unklar. Ein Krypto-Scam der Sonderklasse quasi.

Mittlerweile ist Twitter vermutlich dabei, die Accounts soweit zu sperren. Am Ende wundert man sich vielleicht, wieso Leute hier überhaupt überweisen.

lol i’m sorry but this is the funniest thing i’ve read all day i’m belly laughing and i can’t explain why pic.twitter.com/h7bwlJJzkE — Quinn Nelson (@SnazzyQ) July 15, 2020

-----

