Earth Day: Apple recycelt kostenlos alte Geräte

Am heutigen 22. April ist der internationale Tag der Erde. Geschaffen zur Wertschätzung der Natur und Umwelt nutzt ihn Apple, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Neben kostenlosen Workshops erinnert der Konzern an die Möglichkeit, alte iPhones, iPads und auch Zubehör kostenlos bei Apple recyceln zu lassen.

Der Earth Day ist seit 1995 auch als Umweltaktionstag bekannt und findet jährlich statt. Er soll daran erinnern, dass wir nur einen Planeten haben und entsprechend mit unserer Umwelt umgehen sollen. Das große Motto ist Nachhaltigkeit, bei Aktionen rund um den Earth Day wird auch immer wieder auf ein Konsumverhalten mit Maß hingewiesen.

Erhaltet Apple-Guthaben oder kostenloses Recycling

Bei Apple gibt es anlässlich des Earth Day verschiedene Workshops in den Apple Stores. Nach Anmeldung ist die Teilnahme kostenlos. Im Rahmen des Umweltaktionstages weist Apple zudem darauf hin, dass ihr alte Geräte in Zahlung oder kostenlos recyceln könnt. Je nach Zustand werden iPhones und Zubehör, aber auch andere Geräte in Form eines Apple-Guthabens entlohnt. Ist der Zustand zu schlecht, verspricht Apple, die Geräte kostenlos zu recyceln. So müsst ihr euch nicht um eine fachgerechte Entsorgung kümmern.

Passend zum Thema hat Apple vergangene Woche ein kurzes Video auf YouTube veröffentlicht, in dem es um seine Recycling-Roboter geht.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich auch der Verkauf über entsprechende Kleinanzeigen-Plattformen noch lohnen kann. Apple bewertet abgegebene Geräte sehr streng und zahlt etwas weniger, als über den freien Verkauf herauszuholen ist. Wer alte oder kaputte Geräte aber schnell und fachgerecht loswerden möchte, kann das bei Apple in den Apple Stores tun.

