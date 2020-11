Home Apps E-Book der Woche: „Kreuzschnitt“ für 1,99€ kaufen

E-Book der Woche: „Kreuzschnitt“ für 1,99€ kaufen

Wir wünschen Euch zuallererst einen angenehmen und besinnlichen 1. Advent. Zusätzlich gibt es wieder das E-Book der Woche im Apple Books Store, auch Pageturner genannt. Diese Woche kommen Fans von skandinavischen Krimis auf ihre Kosten.

Bogart Bull, Kommisar bei der Osloer Kriminalpolizei, durchlebt eine schwere Zeit, nachdem seine Frau und sein Kind bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Seine Chefin versetzt ihn zu Europol, wo ein mysteriöser auf ihn wartet: Der schwerreiche norwegische Unternehmer und Kunstsammler Axel Krogh ist in seiner Villa in Südfrankreich ermordet aufgefunden worden – doch alle Verdächtigen haben ein wasserdichtes Alibi. Bulls einziger Anhaltspunkt ist ein Gemälde von Edvard Munch, das einen Dämon zeigt. Nichts anderes hat der Mörder aus der Villa entwendet. Bulls Ermittlungen führen ihn schnell in die vergangenheit: zu einem grausamen, ungesühnten Verbrechen in den vierziger Jahren….

Konditionen

Das E-Book ist bis Sonntag um Mitternacht für 1,99€ direkt über die Apple Books-Applikation erhältlich, anschließend liegt der Preis bei regulären 13,99€. Das E-Book lässt sich auf allen Apple-Devices lesen, die aber die gleicher Apple ID verfügen. Außerdem ist das Austauschen innerhalb der Familie mittels Familienfreigabe möglich. Wir vom Team Apfelpage.de wünschen Euch viel Spass beim Lesen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!