E-Book der Woche: „Burning Bridges“ am Wochenende für 1,99€ kaufen

Es ist Wochenende, die Amazon Popcorn Deals laufen und dazu gibt es noch den Pageturner. Das reduzierte E-Book der Woche ist eine Romance einer aufstrebenden Buchautorin. Tami Fischer ist Buch-Bloggerin, Buchhändlerin und Spiegel-Bestseller-Autorin und der Roman „Burning Bridges“ ist ihr Erstlingswerk.

„Wenn wir aufeinandertreffen sprühen keine Funken. Wenn wir aufeinandertreffen, gehen wir in Flammen auf“

Sein Name lautete Ches. Das war alles, was ich wusste. Keine Vergangenheit und keine Identität. Alles am ihm strahlte Gefahr aus, doch ich schaffte es nicht, mich von ihm fernzuhalten. Ich war Metall und er der Magnet, welcher mich anzog. Doch nicht nur mich zog er an; auch Dunkelheit und Ärger und Geheimnisse begleiteten ihn wie die Motten das Licht. Ich war vielleicht gebrochen, aber wenn er mich für schwach hielt, machte er einen Fehler. Ich würde jedes seiner Geheimnisse lüften. Und wenn ich brennen musste, um seine Dunkelheit zu vertreiben, würde ich jede Sekunde im Feuer genießen.

