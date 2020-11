Home Apple Durch verspäteten iPhone 12-Start: Apple nur noch viertgrößter Smartphonehersteller

Apple war zuletzt der viertgrößte Smartphonehersteller weltweit. Erstmals wurde der iPhone-Konzern von Xiaomi überholt. Die aktuelle Schwäche ist allerdings nach Einschätzung der Marktforscher nur eine Momentaufnahme, in den kommenden Quartalen wird mit einer einsetzenden deutlichen Erholung gerechnet.

Apple verkaufte zuletzt deutlich weniger iPhones als im Vorjahreszeitraum. Die Verkäufe in Q3 2020 brachen um rund 10,6% ein, das zeigen Daten, die vom Marktforschungsunternehmen IDC ermittelt worden waren. Das entspricht rund 41,2 Millionen weltweit verkauften Einheiten im zurückliegenden Quartal oder rund fünf Millionen weniger verkauften Geräten. Diese Zahlen siedeln Apple auf dem vierten Platz bei den weltweiten Smartphoneverkäufen an. Erstmals überholte in den Daten von IDC der chinesische Hersteller Xiaomi das iPhone. Am stärksten nachgefragt wurde zuletzt das iPhone 11 und das iPhone SE (Affiliate-Link), dies ging auch zuvor aus Einschätzungen der Verkaufsentwicklung in den USA hervor, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Die Schwäche des iPhones ist aber laut IDC nur eine momentane Durststrecke.

Stärkeres Wachstum des iPhones in kommende Quartalen wird erwartet

Sie entsteht in den Zahlen durch den Umstand, dass das iPhone 12 deutlich später startete, als erwartet. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das iPhone 12 erst im Oktober und dann auch nicht vollständig auf den Markt gebracht, das ließ das neue Modell nicht nur aus den jüngsten Apple-Quartalszahlen herausfallen, sondern auch aus den Einschätzungen der Marktforscher. In den kommenden Quartalen rechnet IDC wieder mit deutlich gestiegenen iPhone-Verkaufszahlen.

Aktuell wird der Markt wie üblich von Samsung angeführt, die Südkoreaner kommen auf einen Marktanteil von zuletzt rund 22,7% bei etwa 80 Millionen weltweit verkauften Einheiten. Huawei, das zuletzt wieder stärker unter den Sanktionen der USA gelitten hatte, kam auf nur noch rund 14,7% weltweiten Marktanteil, ein kräftiges Minus von über 40% im Vorjahresvergleich. Xiaomi ordnete sich mit einem weltweiten Marktanteil von rund 14,1% hinter Huawei ein.

Insgesamt wurden zuletzt weltweit rund 353,6 Millionen Smartphones verkauft.

