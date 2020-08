Dringend benötigter Zuspruch: WSJ bleibt Apple News+ treu

Apple News+ verliert offenbar kein weiteres Zugpferd. Das Wall Street Journal bleibt dem Dienst wohl treu, eine nach langer Zeit mal wieder positive Nachricht für das Angebot, das bis jetzt eher durch Erfolglosigkeit glänzte.

Apple News+ macht nicht alle teilnehmenden Verlage unzufrieden. Das Wall Street Journal wird auch weiterhin an dem Abo von Apple teilnehmen, so lässt sich News Corp.-CEO Robert Thomson in Zeitungsberichten zitieren. Der Boss des Medienkonzerns hatte entsprechende Äußerungen im Rahmen der Verkündung der Quartalszahlen seines Unternehmens fallen lassen.

Die Nachricht ist für Apple News+ eine selten gewordene Streicheleinheit. In den letzten Monaten fiel der Dienst stets nur durch unzufriedene bis ungläubige Kommentare von Medienunternehmern auf, die eine Teilnahme vielfach als wenig hilfreich und schon gar nicht profitabel bezeichnet hatten. Letzter Nackenschlag für den Dienst war die Entscheidung der New York Times, Apple News+ den Rücken zu kehren, Apfelpage.de berichtete.

WSJ erhofft sich neue Leser durch Apple News+

Und schaut man genauer hin, ist auch die Aussage zum Verbleib des WSJ in Apple News+ keine uneingeschränkte Lobeshymne auf den Dienst. Viel mehr erhoffe man sich über das Angebot, weitere Kunden für ein klassisches Abo des WSJ gewinnen zu können. Denn Apple News+ ist zwar ein Sammel-Abo für viele Zeitungen, deren Abos bieten aber noch weitere Vorteile wie etwa den Zugriff auf das Ausgabenarchiv.

Ganz allgemein erhoffe man sich beim WSJ, eine neue Kundengruppe erschließen zu können. Es sei etwa so, dass über Apple News+ mehr Frauen als Männer die WSJ-Inhalte lesen, im Kundenstamm der Abonnenten ist das Verhältnis umgekehrt. Apple News+ ist nach wie vor nicht in Deutschland oder weiteren Märkten außerhalb der USA verfügbar.

