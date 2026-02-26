Dreiste Kopie? Samsung baut iOS-Suche nach – und nennt sie „Finder“

Smartphone-Hersteller inspirieren sich schon lange gegenseitig, das gilt für Hard- und Software. Gegeben, dass Entwicklung oft parallel ablaufen, sind Zufälle nicht ausgeschlossen. Einen besonders netten davon gibt es nun in Samsungs neuem Betriebssystem One UI 8.5.

Samsung hat die Suchfunktion auf dem Home-Bildschirm seiner Galaxy-Geräte neugestaltet. Über den vier untersten App-Icons findet sich – analog zu iOS – ein kleiner Such-Knopf, hinter dem sich das gesamte OS durchsuchen lässt. Ironischerweise nennt Samsung die Funktion „Finder“.

Umbenennung erinnert an macOS

Anstelle des bisher genutzten „Search“-Labels durchsuchen Samsung-User ihre Geräte künftig mit dem unter macOS seit Jahrzehnten als Organisator bekannten „Finder“.

Während die Änderungen mancherorts als dreiste Kopie abgestempelt wird, merken diverse Kommentatoren an, dass die Suchfunktion schon lange als Finder bekannt ist. Lediglich die neue Positionierung mit dem prominenten Schriftzug ist neu und erinnert etwas an iOS.