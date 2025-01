Home Hardware Dreame: Neues Flaggschiff-Modell heißt X50 Ultra Complete und kann über kleine Stufen klettern

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. Januar 2025 um 16:12 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Eine der besten Anschaffungen für den Autor dieser Zeilen war ein Staub- und Wischroboter, welchen er nicht mehr missen möchte. War die Auswahl vor Corona noch etwas eingeschränkt, explodiert die Anzahl der verfügbaren Modelle und man kommt kaum hinterher. Zur CES 2025 hat nun Dreame sein neuestes Modell angekündigt, wobei dies nicht ganz so neu ist.

Dreame X50 Ultra Complete

Es handelt sich dabei um den X50 Ultra Complete, der als namensloses Modell bereits auf der vergangenen IFA 2024 in Augenschein genommen werden durfte. Das Highlight des neuen Modells ist dabei die Fähigkeit, über Hindernisse klettern zu können. Mit seinem ProLeap-System und ausfahrbaren Beine überwindet der Roboter Absätze mit einer Höhe von bis zu 6 cm, aufgeteilt auf 4,2 cm im ersten und 1,8 cm im zweiten Schritt. So dürften auch die allermeisten Türschwellen in Altbauwohnungen kein unüberwindbares Hindernis und damit Problem mehr darstellen. Ebenfalls neu ist der einfahrbare Laserturm des X50 Ultra Complete. So verringert sich die Bauhöhe auf nur noch 89 mm, was eine Reinigung unter mehr Möbeln sicherstellt. Zudem erkennt er mit strukturiertem 3D-Licht und KI bis zu 200 verschiedene Gegenstände inklusive Hinterlassenschaften von Haustieren.

„追覓 Dreame X50 Ultra 五重升降AI全能旗艦機皇 | 最高越障、雷達升降、機械手臂“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Die übrige Ausstattung ist dabei state-of-the-art: 20.000 Pa Saugleistung, SideReach mit ausfahrbarer Seitenbürste und MopExtend RoboSwing für besonders gründliche Reinigung in Ecken und entlang von Kanten, eine um 10 mm anhebbare Hauptbürste (HyperStream Detangling DuoBrush), ablegbare Wischmopps bei hochflorigen Teppichen und vieles mehr sind vorhanden.

Preise und Verfügbarkeit

Die Topmodelle von Dreame und Roborock haben dabei durchaus etwas mit Apple gemein, preislich haben sie Regionen erreicht, wo eine Anschaffung wohl überlegt sein will. Auch wenn der Hersteller noch keine konkrete UVP genannt hat, dürfte diese bei rund 1499,00 Euro liegen. Immerhin gibt es neben der gewohnt umfangreichen Reinigungsstation auch die bekannten Features wie . Heißwasser-Moppwäsche mit 80 °C, Heißlufttrocknung, Absaugen und Nachfüllen von Wasser (mit separatem Anschluss) sowie Reinigungsmittel. Immerhin gibt es für den X50 Ultra Complete, der in zei Farben angeboten wird, drei Jahre Garantie

