Doku „Das geheime Leben der Tiere“ kann auf Apple TV+ gestreamt werden

Neben spannenden Serien bietet Apple TV+ auch einige interessante Dokus an. Dabei scheint der Streamingdienst keine bestimmte Richtung zu favorisieren. Seit einigen Wochen ist eine neue Tierdoku auf Abruf auf Apple TV+ verfügbar, wir geben einen kurzen Überblick.

„Das geheime Leben der Tiere“

Apple TV+ hat im Hinblick auf Dokus aber durchaus eine Leidenschaft, und das sind Dokumentationen über Tiere und die Natur. Im Zuge dessen ist seit gestern die neue Dokumentation „Das geheime Leben der Tiere“ verfügbar, bei der mittels modernster Technologien noch nie dagewesene Einblicke gezeigt werden. So wird ein Killifish in Trinidad, der durch seinen Schwanz atmet, wenn er aus dem Wasser ist, gezeigt. Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr.

„The Secret Lives of Animals — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Dokumentation umfasst insgesamt 10 Folgen, die ab sofort auf Apple TV+ exklusiv gestreamt werden können.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

