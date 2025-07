DJI kündigt OSMO 360 inklusive 8k-Videofunktion an

Kompakte Kameras, die 360-Grad-Videos drehen können, erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Nun wird auch der Drohnenhersteller DJI mitmischen und stellte die OSMO 360 an. Besonders viel Wert für auf die Sensorgröße und die Videofunktion gelegt.

Die DJI OSMO 360

DJI setzt bei der Kamera auf einen Sensor mit einer Größe von 1″, der in einem speziellen quadratischen Format für HDR-Aufnahmen entwickelt wurde. Durch die gleichmäßige Ausnutzung der Sensorfläche ergibt sich eine höhere Bildqualität bei gleichzeitig reduziertem Stromverbrauch. Das Gerät ermöglicht native 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde und erreicht dabei eine Betriebszeit von bis zu 100 Minuten. Für besonders flüssige Videos sind auch Aufnahmen mit 8K bei 50 Bildern pro Sekunde möglich. Im Action-Kameramodus kann die Osmo 360 als Einzelobjektivkamera genutzt werden und liefert 5K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde bei einem Sichtfeld von bis zu 170 Grad.

„Meet DJI Osmo 360 – 8K Revolutionary 360° Camera“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Kamera ermöglicht außerdem hochauflösende Standbilder mit bis zu 120 Megapixeln. Die Bildstabilisierung erfolgt softwaregestützt über HorizonSteady und RockSteady 3.0. Wer die DJI-Apps nutzt, kann anschließend die 360°-Aufnahmen nachträglich bearbeiten. Mit nur 183 Gramm ist die OSMO 360 schön leicht, bietet dennoch eine hohe Flexibilität. Die Kamera ist mit Zubehör der DJI-Action-Serie kompatibel und bietet Anschlussmöglichkeiten für DJI-Funkmikrofone ohne zusätzlichen Empfänger.

Preise und Verfügbarkeit

Die OSMO 360 bietet eine Speicherkapazität von knapp 106 GB an, der Akku lässt sich innerhalb von 12 Minuten aufladen. Die DJI OSMO 360 ist ab sofort verfügbar und wird in zwei Varianten angeboten. Preislich geht es mit 479,99 Euro los. Alternativ gibt es die Kamera noch in einem Zubehörbundle, welches dann 629,99 Euro kosten wird.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!