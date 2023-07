Home Sonstiges Disney+ verrät finalen Starttermin zur Serie „Ahsoka“ und zeigt weiteren Trailer

Eingefleischte Fans von Star Wars haben diesen Serienstart sehnsüchtig erwartet: die Rede ist von „Ahsoka“, einem ehemaligen Padawan von Anakin Skywalker. Die Figur wurde bereits in der zweiten Staffel von „The Mandalorian“ angeteasert und Ende August geht es endlich los.

Startet am 23. August

Die Figur „Ahsoka“ wurde in dem Film bzw. der gleichnamigen Serie „The Clone Wars“ eingeführt und konnte die Herzen der Fans im Sturm erobern. In der nun folgenden Serie wird „Ahsoka“ von Rosaria Dawson verkörpert und knüpft an der Zeit nach dem Untergang des Imperiums an. Zeitgleich wird der Charakter Sabine Wren eingeführt, den Fans ebenfalls aus „The Clone Wars“ kennen. Der Trailer ist auf jeden Fall vielversprechend:

Zum Start der Serie am 23. August werden die ersten beiden Folgen abrufbar sein. Danach geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Wie wird es bei Disney+ weitergehen?

Zuletzt konnte Disney+ mit weniger guten Schlagzeilen punkten, weshalb Bob Iger zum Jahreswechsel auch wieder auf den Chefsessel zurückkehrte. Nach wie vor tut sich der Streamingdienst schwer damit, neben Star Wars und Marvel weitere Publikumsmagneten zu platzieren. Die Serie „The Rookie“ wäre solch ein Inhalt, aber Fans müssen noch immer auf die fünfte Staffel der Erfolgsserie warten. Und dann wäre da noch die Preiserhöhung in den USA, die wir zeitnahe auch hierzulande erwarten. In den USA kostet Disney+ ohne Werbung nun 10,99 US-Dollar, für die bisherigen 8,99 US-Dollar gibt es nun die werbefinanzierte Option

